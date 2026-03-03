Cesena ancora sconfitto: scatta la contestazione e la società non parla. Mignani resisterà?

Aria pesante a Cesena dopo l’ennesima sconfitta degli ultimi mesi: da inizio 2026 infatti la squadra di Mignani ha preso una china discendente con ben sette sconfitte in dieci gare (due vittorie e un pari gli altri risultati) che ora fanno tremare l’ottavo posto che vale l’accesso ai play off. Una crisi che sembra senza fine con il tecnico bianconero che sembra non trovare più il bandolo della matassa.

Al fischio finale scoppia così la contestazione dei tifosi romagnoli che fischiano sonoramente la squadra all’uscita dal campo dopo un’altra prestazione sottotono in cui subisce il gol del ko nonostante l’uomo in più per l’espulsione di Azzi e trova un sussulto solo all’ultimo minuti con il gol della bandiera firmato Frabotta.

Nel post gara nessun tesserato si presenta in sala stampa con la società che si chiude nel silenzio stampa anche se in molti nella piazza romagnola avrebbero gradito che almeno un dirigente prendesse parola per analizzare il momento della squadra e la posizione del club. Da capire se Michele Mignani a questo punto incasserà ancora la fiducia del club o se invece si proverà a dare una sterzata decisa con il cambio di allenatore. Il calendario intenso fino a fine mese non aiuta certamente per la seconda ipotesi, ma se il Cesena non vuole rovinare quanto costruito finora deve trovare una soluzione a un periodo nerissimo. E in breve tempo.