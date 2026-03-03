Reggiana, Rubinacci: "Brutta partita, chiediamo scusa. Le colpe sono mie"

Il tecnico della Reggiana Lorenzo Rubinacci è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Sudtirol persa per 4-0. Di seguito le sue parole riportate da AC Reggiana 1919:

"È stata una brutta partita, dobbiamo chiedere scusa, perché uno 0-4 in casa è pesante. Allo stesso tempo, ho visto giocatori in difficoltà, ma hanno dato tutto, la colpa è più mia che loro. Abbiamo affrontato un avversario che, assieme alle prime tre, è la più in forma del campionato. Da gennaio fanno prestazioni importanti, a tutto campo, fisicamente sono a livello di Venezia e di Monza. Hanno struttura e forza, e questo un po' l'abbiamo pagato. Loro hanno questo ritmo costante e forte, o li metti sotto o non devi allungarti. Abbiamo preso il secondo gol all'83', siamo stati in partita e loro hanno fatto un bellissimo gol. Loro impattano sempre la partita, la palla non rimbalza e vengono subito. Abbiamo espresso un calcio non bello, ma ci siamo adattati al loro grande impeto".