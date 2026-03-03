Nuova telefonata Lotito-tifoso: "La Lazio è mia, non di Sarri". E poi lo "scemo" a Baroni

“Guendouzi ha chiesto di andare via ed è stato venduto, mica lo volevo vendere io”. Ennesimo capitolo del rapporto tra Claudio Lotito e i tifosi della Lazio, complicato ma sempre vivo attraverso le telefonate a cui il presidente biancoceleste sembra non stancarsi di rispondere. Nell’ultimo audio, virale sui social, quello che sembrerebbe essere a tutti gli effetti Lotito passa 10 minuti al cellulare con un sostenitore laziale, che gli chiede conto della rispondenza tra le scelte di mercato e le idee tattiche di Maurizio Sarri: “La società c’ha un nome e un cognome: Claudio Lotito - lo interrompe il presidente -. Non è di Sarri, se la vuole Sarri se la compra. L’allenatore deve prendere i giocatori che c’ha a disposizione e farli giocare, se è un buon allenatore. Se no di che parliamo? Castellanos non lo faceva giocare: 30 milioni. Guendouzi se n’è voluto andare”.

Il discorso poi si sposta sul poco apprezzamento di Sarri verso Boulaye Dia: “Solo a lui (Sarri, ndr.) non gli piacciono i giocatori, com’è che gli altri se li prendono tutti? Me lo dovete spiegare. Castellanos non lo faceva giocare, venduto a 30 milioni. Come mai? E sono pure venuti a cercarlo. Guendouzi quando giocava a due andava benissimo, a tre invece andava in difficoltà. E l’ha detto pure lui, per questo se n’è voluto andare”.

Dopo aver “spiegato” le questioni sottese al blocco del mercato - “Che fai, il fisioterapista? E fai quello” -, Lotito rivendica di aver salvato il club, non lesinando stoccate a un altro suo allenatore come Marco Baroni: “Con me ha vinto sei trofei. Purtroppo quest’anno è andata male. L’anno scorso eravamo primi in Europa, con il Bodo abbiamo sbagliato perché quello scemo ha fatto tirare il rigore a Castellanos che era infortunato. Pensa che danni che fanno gli allenatori”.