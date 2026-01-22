Ufficiale
L'Inter rinforza le proprie giovanili con un terzino dalla Francia. Preso Maghlout
Nuovo acquisto ufficializzato nei giorni scorsi dall'Inter, che ha depositato in Lega Serie A il contratto di Mahdi Maghlout (16 anni), giovanissimo esterno d'attacco dal doppio passaporto francese e algerino che i nerazzurri acquistano a titolo definitivo dall'Aubagne Air, in Francia. Maghlout, che in partenza sarà aggregato alla selezione Under 17 dei nerazzurri, ha firmato con l'Inter un contratto fino al 30 giugno 2028.
In questa stagione il classe 2009 ha anche esordito in prima squadra con l'Aubagne, giocando due spezzoni nello Championnat National (terzo livello della Francia) per un totale di 51 minuti.
