TMW L'interista Cattelan: "Campionato iperaperto, io le temo tutte fino alla fine. Juve compresa"

Alessandro Cattelan, presentatore televisivo, è stato uno degli ospiti della fondazione Vialli e Mauro al Teatro Regio di Torino: "Lo sport dentro di sé ha tutta una filosofia di vita che si sposa molto con il cercare di fare qualcosa di utile per gli altri, è uno dei linguaggi più semplici per lanciare messaggi positivi".

Quale il messaggio che arriva da un personaggio come Vialli?

"Quello di avere grande onestà intellettuale, fare del bene, essere di aiuto agli altri senza essere paternalisti. Credo che tutte le persone che sono qui stanno onorando la memoria di Gianluca, cose che facevano parte di lui".

Scaramanzie a parte, è un campionato aperto? Vedi il derby come rivalità fino alla fine?

"A me sembra iperaperto, tante squadre vicine a pochi punti e io le tengo tutte lì fino alla fine, non è solo Inter-Milan. La Juve? Ho paura di tutti, compreso la Juve. Le temo un po' tutte da tifoso".