L'ovazione bianconera e i saluti agli ex giocatori: l'entrata allo Stadium di Allegri per Juve-Milan

Quella di stasera è una sfida speciale per Max Allegri. Non solo per l’importanza di un incontro come quello tra Juventus e Milan, ma anche perché sarà la prima volta che il tecnico livornese si presenta da avversario dei bianconeri allo Stadium.

Al momento della lettura delle formazioni da parte dello speaker, i tifosi della Juventus hanno tributato un’ovazione e una serie di cori ad Allegri. Poi, nel tunnel d’ingresso per gli spogliatoi il tecnico si è soffermato a salutare alcuni suoi ex giocatori in bianconero, con le telecamere della tv che hanno ripreso un caldo abbraccio con Yildiz. E poi con Tudor. Messe da parte le emozioni, è arrivato poi il momento di entrare appieno nel match. Nel momento dell'ingresso in campo, poi, è stato srotolato uno striscione in Curva Sud, nel quale si leggeva: "Noi di te sempre fieri, grazie di tutto Max Allegri".

