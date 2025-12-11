L'Udinese perde Zemura per una lesione alla coscia destra: Coppa d'Africa a rischio
L’Udinese deve fare i conti con un nuovo infortunato in vista dei prossimi impegni di campionato. Il club bianconero, attraverso un comunicato diffuso sul proprio sito, ha reso noto l’esito degli accertamenti medici a cui è stato sottoposto Jordan Zemura dopo il fastidio avvertito negli ultimi giorni. Di seguito quanto riportato dalla società:
"Udinese Calcio comunica che, all'esito degli esami strumentali effettuati, Jordan Zemura ha riportato una lesione al flessore della coscia destra.
Il difensore ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente dallo staff sanitario ai fini del rientro in campo".
Con questo problema il calciatore zimbabwese potrebbe dover anche saltare la Coppa d'Africa, il cui inizio è in programma il prossimo 21 dicembre.
