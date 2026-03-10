Udinese, Zemura si ferma: lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra
Jordan Zemura si ferma per infortunio. Per l'esterno bianconero lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, come si legge sul sito ufficiale del club: "Udinese Calcio comunica che, all'esito degli esami strumentali effettuati, Jordan Zemura ha riportato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già ricominciato l'iter riabilitativo e sarà valutato nelle prossime settimane".
