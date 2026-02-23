Udinese, Zemura: "Davis è molto forte, ma abbiamo anche altri giocatori importanti"
Jordan Zemura, esterno sinistro dell’Udinese, è stato intervistato da Sky Sport prima della sfida col Bologna: “Adesso abbiamo un problema di infortunati, ci sono un po' di assenti e Davis è un giocatore molto forte ma ci sono altri giocatori importanti come lui".
Editoriale di Enzo Bucchioni Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
