Udinese, Zemura: "Davis è molto forte, ma abbiamo anche altri giocatori importanti"

Jordan Zemura, esterno sinistro dell’Udinese, è stato intervistato da Sky Sport prima della sfida col Bologna: “Adesso abbiamo un problema di infortunati, ci sono un po' di assenti e Davis è un giocatore molto forte ma ci sono altri giocatori importanti come lui".