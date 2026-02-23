Udinese, Zemura: "Quando giochiamo a cinque devo attaccare di più, ma per me è uguale"
Jordan Zemura, esterno dell'Udinese, a pochi minuti dalla partita contro il Bologna è intervenuto al microfono di DAZN: "Per me la difesa a tre è uguale a quella a quattro. Per me, se gioco a quattro devo pensare più a difendere, se gioco a tre più ad attaccare. Ma sono entrambe buone. Siamo concentrati per salire in classifica. A volte perdi, a volte perdi, ma bisogna rimanere concentrati".
Editoriale di Enzo Bucchioni Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
