Focus TMW La Champions che verrà: proiezione 2026/27. Salgono a 5 le qualificate alla League Phase

Siamo solo ai quarti di finale di Champions League ma possiamo iniziare già a proiettarci alla prossima stagione. Già note alcune squadre, a seguito dei campionati giocati seguendo il calendario solare. Ma nella maggior parte dei campionati europei tutto è ancora aperto per la qualificazione al massimo torneo continentale. Come sarebbe lo scenario se tutti i tornei finissero adesso? Abbiamo le prime cinque squalificate alla League Phase. Guardiamo nel dettaglio (in neretto le squadre già qualificate a quella determinata fase del torneo)

FASE CAMPIONATO

Arsenal (Inghilterra)

Manchester City (Inghilterra)

Manchester United (Inghilterra)

Aston Villa (Inghilterra)

Livrepool (Inghilterra)

Inter (Italia)

Napoli (Italia)

Milan (Italia)

Juventus (Italia)

Barcellona (Spagna)

Real Madrid (Spagna)

Villarreal (Spagna)

Atlético Madrid (Spagna)

Bayern Monaco (Germania)

Borussia Dortmund (Germania)

Stoccarda(Germania)

Lipsia (Germania)

Paris Saint-Germain (Francia)

Lens (Francia)

Lille (Francia)

PSV Eindhoven (Paesi Bassi)

Feyenoord (Paesi Bassi)

Porto (Portogallo)

Union Saint-Gilloise (Belgio)

Slavia Praga (Repubblica Ceca)

Galatasaray (Turchia)

PLAYOFF

Viking (Norvegia)

AEK Atene (Grecia)

Sturm Graz (Austria)

Hearts (Scozia)

TERZO TURNO DI QUALIFICAZIONE

Marsiglia (Francia)

NEC Nijmegen (Paesi Bassi)

Sporting CP (Portogallo)

Brugge (Belgio)

Sparta Praga (Repubblica Ceca)

SECONDO TURNO DI QUALIFICAZIONE

Lech Poznan (Polonia)

AGF Ahrus (Danimarca)

Thun (Svizzera)

Hapoel Be'er Sheva (Israele)

Omonia (Cipro)

Mjallby (Svezia)

Dinamo Zagabria (Croazia)

Stella Rossa (Serbia)

LNZ Cherkasy (Ucraina)

Fenerbahçe (Turchia)

Bodo/Glimt (Norvegia)

PAOK (Grecia)

LASK (Austria)

Rangers (Scozia)

Zaglebie Lublin (Polonia)

PRIMO TURNO DI QUALIFICAZIONE

Gyor (Ungheria)

Universitatea Cluj (Romania)

Slovan Bratislava (Slovacchia)

Celje (Slovenia)

Levski Sofia (Bulgaria)

Sabah (Azerbaigian)

Shamrock Rovers (Irlanda)

Petrocub Hincesti (Moldavia)

Vikingur (Islanda)

Borac Banja Luka (Bosnia Erzegovina)

Ararat-Armenia (Armenia)

Riga (Lettonia)

Drita (Kosovo)

KuPS (Finlandia)

Kairat (Kazakistan)

KI (Far Oer)

Floriana (Malta)

Larne (Irlanda del Nord)

Kauno Zalgiris (Lituania)

Flora (Estonia)

Vllaznia (Albania)

Sutjeska (Montenegro)

Differdange (Lussemburgo)

The New Saints (Galles)

Iberia 1999 (Georgia)

Vardar (Macedonia del Nord)

ML Vitebsk (Bielorussia)

Inter Club d'Escaldes (Andorra)

Lincoln Red Imps (Gibilterra)

Tre Fiori (San Marino)