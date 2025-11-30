Palermo, Segre: "Sono orgoglioso, la squadra si meritava questa prestazione"

Il Palermo rialza la testa. Dopo il pareggio di Chiavari che ha portato i fischi del pubblico di fede rosanero che aveva raggiunto la Liguria, la squadra di Pippo Inzaghi ha travolto in casa 5-0 la Carrarese. Al termine del match, il centrocampista Jacopo Segre ha parlato alla stampa:

"Sono orgoglioso, la squadra si meritava questa prestazione - riportano i colleghi di TuttoPalermo.net -. Dopo giorni di grandi allenamenti si è vista una grande prestazione, non volevamo sbagliare l’approccio di una partita che alla fine è stata dominata. Bisogna essere sempre bravi ad aprirla e poi a chiuderla. Io mi sento un capitano, l’ho dimostrato in questi anni. Do sempre il massimo per questa squadra e questa società. La fascia è una scelta del mister ma io mi sento un capitano.

Fischi a Chiavari? Scendiamo sempre per vincere e per dare emozioni a noi e ai tifosi, non ci siamo riusciti e ci siamo rimboccati le maniche. Si è visto lo spirito di una squadra che ha grande fame. Il risultato largo è merito nostro, le partite sono sempre aperte, siamo stati bravi a continuare a spingere. Abbiamo chiuso la partita con il terzo gol nei primi minuti della ripresa. Non era facile ma l’abbiamo fatta sembrare facile".