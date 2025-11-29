"Tutte le volte che ci sei tu, succede un casino". Cosa ha detto Allegri a Collu per essere espulso

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan che è stato espulso nel concitato finale della gara contro la Lazio, ha commentato così a Sky Sport il successo per 1-0 dei suoi rossoneri: "Nel finale c'è stata un po' di confusione. Non era facile neanche per l'arbitro prendere la decisione dopo che è stato richiamato al Var. Ma passiamo alla partita: nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà perché la Lazio ha pressato molto, non ha dato linee di passaggio. Nella ripresa noi abbiamo aumentato i giri del motore e loro sono calati, con situazioni favorevoli anche prima del gol".

Sulle parole di Leao e il sogno scudetto: "Dobbiamo continuare a lavorare, mantenere questa umiltà, voglia di strappare il pallone all'avversario. Dobbiamo giocare da squadra come stanno facendo i ragazzi, c'è entusiasmo in generale anche con i tifosi. Merito dei ragazzi che mettono tutto in campo e non si tirano indietro".

Su Leao che sta imparando a fare il 9: "Al Lille faceva il centravanti. Stasera ha fatto un bellissimo colpo di testa. Quando la palla è esterna attacca la porta e ha la possibilità di svariare".

Su Rabiot: "Sono importanti tutti. Adrien, rispetto anche all'ultimo ano alla Juve, è cresciuto moltissimo. Ha uno strapotere fisico importante ed è un uomo squadra. Se vuoi lottare per il vertice devi avere un uomo squadra. Anche Gabbia, Pavlovic, sono tutti ragazzi che mettono il cuore in quello che fanno. Ci sono giocatori che hanno motori diversi, lui è uno di quelli".

Su cosa ha detto all'arbitro: "Gli ho solamente detto: 'Cavolo, tutte le volte che ci sei tu succede sempre un casino'. Perché lui era l'arbitro con la Cremonese (ride, ndr). Non l'ho assolutamente offeso".