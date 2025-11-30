Danilo, 2ª Libertadores dopo la Juve: "Avevo tante altre offerte, ma Flamengo il mio sogno"

Danilo è entrato nella storia del Flamengo. Il difensore brasiliano di 34 anni che da quasi un anno ormai milita nel club carioca e nel campionato brasiliano, dopo aver lasciato la Juventus e in seguito ad una carriera immensa nei top club d'Europa. Ecco, lo stesso ha deciso ieri sera la finale della Libertadores, segnando l’unico gol della vittoria rossonera contro il Palmeiras, a Lima, in Perù. Solo due giocatori avevano segnato in finali di Libertadores: Zico e l'ex Inter Gabigol. Il più grande della storia del Flamengo ne fece 4 nella finale del 1981 contro il Cobreloa, decidendo il primo titolo. Decenni dopo, Gabigol segnò 2 reti contro il River Plate, nel 2019, e l’unico del 2022 contro l’Athletico-Panaraense.

"Il Papà del cielo ha voluto che la storia fosse questa. Io sono un partecipante della storia e mi sono preparato molto", ha dichiarato al termine del match e in festa totale Danilo, in un’intervista a ESPN. "Non stavo facendo la mia miglior partita tecnicamente, ho commesso alcuni errori tecnici, un po’ per stanchezza. In una finale di Libertadores accetto ciò che è imposto da Dio". Danilo quindi diventa l'unico giocatore in grado di trionfare due volte in Champions League (con il Real Madrid) e altrettante in Libertadores.

"Lavoro molto con i miei compagni e non ho parole. Questa storia dell’essere nella storia del Flamengo… Avrei potuto andare in molti club, ho avuto molte offerte, non è un segreto per nessuno", ha raccontato Danilo. Eppure "non ho pensato ai soldi". E ha concluso: "È stata una scelta legata alla necessità di continuare a vincere e di realizzare il mio sogno di bambino. Tutto è culminato in questo giorno speciale".