Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, continua la 16ª giornata: tutte le gare in programma domenica

Serie C, continua la 16ª giornata: tutte le gare in programma domenicaTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 09:19Serie C
Alessandra Stefanelli

Continua il programma della 16ª giornata di Serie C. Di seguito il programma della domenica dove spiccano le sfide delle squadre U23. Di seguito il programma integrale:

16ª GIORNATA – 28-29-30 NOVEMBRE – 1° DICEMBRE 2025
GIRONE A
Venerdì 28 novembre
Triestina-Pro Patria 2-1
47' Renelus (P), 61' Ionita (T), 87' Jonsson (T)
Sabato 29 novembre
Lumezzane-Novara 1-1
37' Lanini (N), 70' Ferro (L)
Renate-Arzignano Valchiampo 1-2
2' Toniolo (A), 52' Karlsson (R), 70' Minesso (A)
Ospitaletto-Virtus Verona 1-1
62' De Marchi (V), 87' Ievoli (O)
Pergolettese-Albinoleffe 0-0
Domenica 30 novembre
Ore 14:30 - Alcione-Trento
Ore 14:30 - Inter U23-Pro Vercelli
Ore 14:30 - Vicenza-Lecco
Ore 17:30 - Dolomiti Bellunesi-Giana Erminio
Lunedì 1° dicembre
Ore 20:30 - Cittadella-Union Brescia

Classifica - L.R. Vicenza 39 (15), Lecco 30 (15), Brescia 29 (15), Cittadella 27 (15), Inter U23 25 (14), Alcione Milano 24 (15), Pro Vercelli 22 (15), Trento 20 (15), Renate 20 (16), Novara 19 (16), Giana Erminio 19 (15), Arzignano 17 (16), Lumezzane 17 (16), AlbinoLeffe 17 (16), Ospitaletto 15 (16), Dolomiti Bellunesi 14 (14), Pergolettese 14 (16), Pro Patria 12 (16), Virtus Verona 13 (16), Triestina -5 (16)

NB: Triestina -23 punti

N.B. – Triestina penalizzata di 23 punti

GIRONE B
Sabato 29 novembre
Forlì Bra 1-1
75' aut.Saporetti (B), 84' Petrelli (F)
Gubbio Livorno 0-0
Pineto-Ravenna 0-3
22' Di Marco, 39' Corsinelli, 67' Spini
Domenica 30 novembre
Ore 12:30 - Juventus Next Gen-Perugia
Ore 14:30 - Arezzo-Sambenedettese
Ore 17:30 - Campobasso-Pianese
Ore 17:30 - Pontedera-Carpi
Ore 17:30 - Ternana-Guidonia Montecelio
Lunedì 1° dicembre
Ore 20:30 - Vis Pesaro-Ascoli
Riposa: Torres

Classifica – Arezzo 35 (14), Ravenna 38 (15), Ascoli 28 (14), Pineto 23 (15), Ternana 21 (14), Forlì 21 (15), Guidonia 21 (14), Carpi 21 (14), Vis Pesaro 19 (14), Campobasso 18 (14), Gubbio 18 (15), Sambenedettese 17 (15), Pianese 17 (14), Juventus U23 15 (14), Livorno 15 (16), Perugia 12 (14), Pontedera 12 (14), Bra 11 (15), Torres 8 (15)

NB: Campobasso -2 punti

N.B. – Campobasso penalizzato di 2 punti

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti

GIRONE C
Sabato 29 novembre
Picerno-Catania 0-1
2' Forte
Casertana-Cavese 3-1
31' Orlando (CAV), 57' Llano Massa (CAS), 71' Pezzella (CAS), 85' Vano (CAS)
Crotone-Giugliano 1-0
48' Gomez
Team Altamura-Sorrento 1-2
16' rig. D'Ursi (S), 43' rig. D'Ursi (S), 80' Agostinelli (T)
Domenica 30 novembre
Ore 14:30 - Atalanta U23-Siracusa
Ore 14:30 - Trapani-Monopoli
Ore 17:30 - Foggia-Cosenza
Ore 20:30 - Latina-Audace Cerignola
Ore 20:30 - Potenza-Casarano
Lunedì 1° dicembre
Ore 20:30 - Benevento-Salernitana

Classifica – Catania 34 (16), Salernitana 31 (15), Cosenza 29 (15), Benevento 29 (15), Casertana 25 (15), Casarano 24 (15), Monopoli 22 (15), Crotone 24 (16), Potenza 20 (15), Trapani 20 (15), Audace Cerignola 19 (15), Atalanta U23 18 (14), Cavese 17 (16), Altamura 16 (16), Giugliano 15 (16), Latina 14 (15), Sorrento 16 (16), Siracusa 13 (15), Picerno 13 (16), Foggia 11 (15)

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

Articoli correlati
Gubbio, Di Carlo: "Per vincere serve fare gol. Cercheremo di recuperare almeno un... Gubbio, Di Carlo: "Per vincere serve fare gol. Cercheremo di recuperare almeno un paio di giocatori"
Perugia, Tedesco: "La priorità è tirarci fuori, dobbiamo mettere in salvo la categoria"... Perugia, Tedesco: "La priorità è tirarci fuori, dobbiamo mettere in salvo la categoria"
Casarano, Di Bari: "Col Potenza serviranno identità, cattiveria e continuità. Malcore?... Casarano, Di Bari: "Col Potenza serviranno identità, cattiveria e continuità. Malcore? Gli devo molto"
Altre notizie Serie C
Crotone, Longo dopo la vittoria sul Giugliano: "Gara di alto livello ma vedo troppe... Crotone, Longo dopo la vittoria sul Giugliano: "Gara di alto livello ma vedo troppe disattenzioni"
Latina, Bruno: "Quando siamo tutti sul pezzo possiamo fare grandi partite contro... Latina, Bruno: "Quando siamo tutti sul pezzo possiamo fare grandi partite contro chiunque"
Renate, Foschi: "L'errore dell'arbitro è stato davvero troppo influente ai fini del... Renate, Foschi: "L'errore dell'arbitro è stato davvero troppo influente ai fini del risultato"
Serie C, continua la 16ª giornata: tutte le gare in programma domenica Serie C, continua la 16ª giornata: tutte le gare in programma domenica
Gubbio, Di Carlo: "Per vincere serve fare gol. Cercheremo di recuperare almeno un... Gubbio, Di Carlo: "Per vincere serve fare gol. Cercheremo di recuperare almeno un paio di giocatori"
Pescara, Gravillon non si abbatte: "Non meritavamo il ko, la strada è quella giusta"... Pescara, Gravillon non si abbatte: "Non meritavamo il ko, la strada è quella giusta"
Vis Pesaro, Stellone: "L'Ascoli gioca il miglior calcio, serviranno calma e attenzione"... Vis Pesaro, Stellone: "L'Ascoli gioca il miglior calcio, serviranno calma e attenzione"
Catania, vittoria pesante a Picerno. Toscano: "Presto per guardare la classifica"... Catania, vittoria pesante a Picerno. Toscano: "Presto per guardare la classifica"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Le più lette
1 Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
2 Pisa-Inter, le probabili formazioni: sugli esterni ci sono Luis Henrique e Dimarco
3 Bologna-Cremonese, le probabili formazioni: Miranda verso un turno di riposo
4 Atalanta-Fiorentina, le probabili formazioni: Zalewski può far rifiatare Zappacosta
5 Roma-Napoli, le probabili formazioni: Pellegrini e Soule sicuri del posto, Conte conferma il 3-4-3
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance Luis Henrique, Hojlund con David Neres
Immagine top news n.1 Milan primo, la Juve resta agganciata al treno: la classifica di Serie A aggiornata
Immagine top news n.2 Il Milan sale al comando tra le polemiche. Tutte le reazioni al rigore non assegnato alla Lazio
Immagine top news n.3 Yildiz rovescia il Cagliari, ma la Juve trema per Vlahovic: "Starà fermo per diverso tempo"
Immagine top news n.4 Cosa è successo a San Siro? Troppa confusione e poca chiarezza al VAR. Dopo il caso Vlahovic
Immagine top news n.5 "Tutte le volte che ci sei tu, succede un casino". Cosa ha detto Allegri a Collu per essere espulso
Immagine top news n.6 Milan-Lazio 1-0, le pagelle: Leao sa fare anche il 9, Nkunku bocciato. Pavlovic da Piccoli Brividi
Immagine top news n.7 La nuova vita di Leao nel segno di Allegri. L'invenzione di Max ha cambiato l'obiettivo del Milan
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.2 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.3 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.4 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina e lo sfogo di Dzeko nel post-AEK: il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, attento alla Roma. Fiorentina, Dzeko ha sbagliato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il doppio ex Agostini: "La Roma ha due garanzie: Ranieri e Gasperini. Napoli squadra alterna"
Immagine news Serie A n.2 La Roma si rinnova davanti. Massara guarda alla Francia: piace il baby talento dell'Angers
Immagine news Serie A n.3 Torino, i convocati di Baroni per la sfida al Lecce: Ismajli non recupera, out Biraghi e Njie
Immagine news Serie A n.4 Segnali di vero Zielinski: l'Inter spera di aver trovato l'arma in più per il suo centrocampo
Immagine news Serie A n.5 Antognoni incorona Nico Paz: "E' il migliore che c'è in Italia. I giovani? Serve coraggio"
Immagine news Serie A n.6 Capello sul Milan: "Maignan para, Leao segna: ok, la formula è giusta. Tuttavia..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, a gennaio può tornare Magnani dalla Reggiana
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, la parola d’ordine è continuità per uscire dall'"inferno": ora serve davvero una svolta
Immagine news Serie B n.3 Palermo, Segre: "Sono orgoglioso, la squadra si meritava questa prestazione"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, prosegue la 14ª giornata: il Monza cerca punti per la A, sfida salvezza Spezia-Samp
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Spezia-Sampdoria: al 'Picco' derby ad alta tensione
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Juve Stabia-Monza: il ritorno a Castellammare del portiere Thiam
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Crotone, Longo dopo la vittoria sul Giugliano: "Gara di alto livello ma vedo troppe disattenzioni"
Immagine news Serie C n.2 Latina, Bruno: "Quando siamo tutti sul pezzo possiamo fare grandi partite contro chiunque"
Immagine news Serie C n.3 Renate, Foschi: "L'errore dell'arbitro è stato davvero troppo influente ai fini del risultato"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, continua la 16ª giornata: tutte le gare in programma domenica
Immagine news Serie C n.5 Gubbio, Di Carlo: "Per vincere serve fare gol. Cercheremo di recuperare almeno un paio di giocatori"
Immagine news Serie C n.6 Pescara, Gravillon non si abbatte: "Non meritavamo il ko, la strada è quella giusta"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Roma Napoli
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Napoli, il derby del Sole vale molto più di tre punti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Fiorentina, Palladino sfida il suo passato
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Calcio donne:Italia sconfitta nella prima amichevole con Usa
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile ko con gli USA, Soncin: "Amichevole che ci fa crescere. Loro incredibili"
Immagine news Calcio femminile n.3 Como femminile al Sinigaglia, Mazzantini: "Grande investimento della società per il settore"
Immagine news Calcio femminile n.4 Tutto pronto per la sfida agli USA: nella notte la prima delle due amichevoli dell'Italia
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile, Linari: "Sono queste le gare che ci permettono di fare esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia femminile, Soncin: "Possiamo giocarcela con squadre che sembrava impossibile battere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…