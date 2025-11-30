Bari, tensione alle stelle dopo il 5-0 a Empoli: un giocatore avrebbe colpito un tifoso con un calcio

La tensione in casa Bari ha raggiunto livelli altissimi dopo il pesantissimo 5-0 subito a Empoli. La sconfitta, già di per sé difficile da digerire, ha fatto da detonatore a un episodio molto acceso verificatosi poche ore dopo, all’aeroporto di Pisa, mentre la squadra si preparava a rientrare nel capoluogo pugliese.

Secondo quanto riportato da PianetaBari.com, infatti, i primi giocatori a salire sull’aereo di linea si sono trovati di fronte a un gruppo di tifosi infuriati, arrivati al Castellani per sostenere la squadra e rimasti profondamente delusi dalla prestazione. Al momento dell’imbarco, i calciatori sono stati accolti da applausi chiaramente sarcastici e da cori tutt’altro che lusinghieri. Quella che inizialmente sembrava una provocazione verbale è presto sfociata in un confronto diretto: alcuni scambi di battute particolarmente accesi hanno portato a spintoni, fino a un calcio che un giocatore avrebbe rivolto a un sostenitore biancorosso.

La situazione è degenerata in pochi istanti, tanto da richiedere l’intervento immediato delle forze dell’ordine presenti in aeroporto, decisive per riportare la calma e separare i contendenti. Solo dopo che il clima si è stabilizzato, il resto della squadra - rimasta momentaneamente a terra per evitare ulteriori tensioni - ha potuto procedere all’imbarco. Il volo è decollato con circa mezz’ora di ritardo e, una volta atterrato a Bari, è stato accolto direttamente da una pattuglia della polizia, segno evidente del clima incandescente che circonda la squadra in queste ore.