Il Milan sale al comando tra le polemiche. Tutte le reazioni al rigore non assegnato alla Lazio

© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 00:49I fatti del giorno
Giacomo Iacobellis

Il Milan piega la Lazio 1-0 e si prende la vetta grazie al classico "corto muso" allegriano. Dopo un primo tempo complicato, in cui la squadra di Sarri aveva creato le occasioni migliori e impegnato più volte Maignan, i rossoneri cambiano marcia nella ripresa. Al 52’ è Rafa Leao a sbloccare la gara: taglio perfetto sul cross di Tomori e zampata da centravanti puro che sorprende Provedel. Il gol ridà fiducia al Diavolo, che continua a spingere con Leao e Saelemaekers, sfiorando più volte il raddoppio. La Lazio prova a reagire con Isaksen e Zaccagni, ma la difesa rossonera resta solida e concede pochissimo. Nel finale la tensione si alza: prima un tocco sospetto di Saelemaekers, poi un check VAR al 97’ per un possibile rigore su Pavlovic, con Allegri espulso nelle proteste. Alla fine Collu lascia correre e il Milan può godersi il primo posto in classifica, ma che brividi a San Siro!

Da Allegri a Marelli: le reazioni al rigore/non rigore nel finale di gara
Mister Massimiliano Allegri, intervistato da Sky Sport nel post partita, ha parlato ovviamente del tanto discusso episodio: "Nel finale c'è stata un po' di confusione. Non era facile neanche per l'arbitro prendere la decisione dopo che è stato richiamato al Var. Cosa ha detto a Collu? Gli ho solamente detto: 'Cavolo, tutte le volte che ci sei tu succede sempre un casino'. Perché lui era l'arbitro con la Cremonese (ride, ndr). Non l'ho assolutamente offeso". L'ex arbitro Luca Marelli, ospite come di consueto di DAZN, ha invece letto così l'operato di Collu: "Quello di Pavlovic non è mai calcio di rigore per tre motivi: l’estrema vicinanza dei giocatori, il fatto che il braccio non si muova verso la palla e il fatto che Pavlovic sia di spalle. Non ci sono gli elementi per l’assegnazione di un penalty. Collu ha preso la decisione giusta per la via sbagliata. Assegnare poi un fallo in attacco è esagerato".

Silenzio stampa e post polemico della Lazio
"Ci dispiace non andare in sala stampa, questa sera le immagini parlano per noi". Dopo la decisione della Lazio di non prendere parte a conferenze stampa e interviste postpartita, per le polemiche che si sono scatenate a causa del calcio di rigore non concesso dall'arbitro Giuseppe Collu nel recupero del secondo tempo, il club biancoceleste ha commentato con queste poche parole la scelta di non rilasciare dichiarazioni, con un post sul proprio profilo Instagram ufficiale dove viene mostrata l'azione incriminata con il fallo di mano di Pavlovic in area di rigore del Milan.

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
