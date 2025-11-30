Serie B, Spezia-Sampdoria: al 'Picco' derby ad alta tensione

Dopo la vittoria fondamentale ottenuta contro la Juve Stabia, la Sampdoria è attesa da un'altra partita da non sbagliare assolutamente. Domenica 30 novembre, alle 17:15, va in scena allo stadio Picco il derby ligure Spezia–Sampdoria, match che rappresenta un crocevia importante nella corsa verso la salvezza. I blucerchiati sono saliti al terzultimo posto con 10 punti, mentre gli Aquilotti sono ultimi a 8, con una quota playout/salvezza che al momento si aggira sui 13/14 punti. Un confronto diretto ad altissima tensione, che può indirizzare il futuro di entrambe.

COME CI ARRIVA LO SPEZIA - Lo Spezia vive settimane complicate. L’arrivo di Roberto Donadoni in panchina non ha ancora portato alla svolta sperata: dopo il pareggio contro il Bari è arrivata la pesante sconfitta per 4-1 a Mantova, che ha fatto precipitare ulteriormente la squadra in fondo alla classifica. Per il derby il tecnico dovrebbe confermare il 3-5-2, con Mascardi in porta, una difesa a tre composta da Mateju, Wisniewski e uno tra Fellipe Jack e Cistana, e un centrocampo formato da Candela, Vignali, Nagy, Bandinelli e Aurelio. In attacco rientra Kouda dalla squalifica, affiancato da Vlahovic. Lo Spezia deve ritrovare solidità, personalità e fiducia, e il Picco – spesso un fattore – rischia questa volta di essere anche un banco di prova durissimo per una tifoseria che pretende risposte immediate.

COME CI ARRIVA LA SAMPDORIA - La Sampdoria arriva a questo derby con una piccola fiammella accesa dalla vittoria contro la Juve Stabia, decisa dal rigore dell’inesauribile Massimo Coda. Un successo che ha restituito un minimo di ossigeno e fiducia, pur senza cancellare le fragilità mostrate finora. La squadra del tandem Gregucci–Foti è chiamata a dare continuità e a dimostrare che l’1-0 non è stato un fuoco di paglia, ma l’inizio di una risalita necessaria.

Sul piano delle scelte, probabile conferma del 3-4-2-1: Ghidotti tra i pali; difesa con Riccio (in recupero), Hadzikadunic e Vulikic; sugli esterni Venuti e Giordano; in mezzo Bellemo, Benedetti ed Henderson (rientrante). Sulla trequarti possibile staffetta tra Pafundi e Cherubini, entrambi a sostegno di Coda. Non è esclusa anche una variante più offensiva, con l’inserimento di Pafundi dal primo minuto al posto di un centrocampista.