Milan primo, la Juve resta agganciata al treno: la classifica di Serie A aggiornata

Vittoria tra le polemiche per il Milan di Massimiliano Allegri che ha battuto la Lazio a San Siro per 1-0 grazie al gol di Rafael Leao, il quinto in questo campionato in nove presenze, e si è portato in testa alla classifica di Serie A almeno per una notte, in attesa della gara dell'Olimpico tra Roma e Napoli di oggi. Importante successo anche per la Juventus che ribaltando l'iniziale vantaggio del Cagliari allo Stadium grazie a una doppietta di Yildiz è rimasta agganciata al treno delle prime, al settimo posto alle spalle del Como. Prima frattura netta in questo campionato, visto che tra le prime sette e l'ottavo posto, occupato da Lazio e Udinese (vittorioso a Parma), ci sono adesso cinque punti di distanza.

In coda vittoria fondamentale del Genoa di Daniele De Rossi, al terzo risultato utile consecutivo in altrettante partite alla guida del Grifone, nella sfida salvezza contro l'Hellas Verona a Marassi. I rossoblù sono saliti a quota 11 punti, agganciando Parma e Cagliari, mentre gli scaligeri restano all'ultimo posto, con zero vittorie nelle prime 13 giornate.

La classifica aggiornata di Serie A.

Milan 28 (13 partite giocate)

Roma 27 (12)

Napoli 25 (12)

Inter 24 (12)

Bologna 24 (12)

Como 24 (13)

Juventus 23 (13)

Lazio 18 (13)

Udinese 18 (13)

Sassuolo 17 (13)

Cremonese 14 (12)

Torino 14 (12)

Atalanta 13 (12)

Cagliari 11 (13)

Genoa 11 (13)

Parma 11 (13)

Pisa 10 (12)

Lecce 10 (12)

Fiorentina 6 (12)

Verona 6 (13)