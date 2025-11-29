Italia Femminile ko con gli USA, Soncin: "Amichevole che ci fa crescere. Loro incredibili"

Si è conclusa con una sconfitta per 3-0 contro gli Stati Uniti la prima amichevole disputata dall'Italia Femminile. Dopo un primo tempo giocato alla pari con la selezione più titolata al mondo e conclusosi 1-0 per il gol di Moultrie, nella ripresa le americane dilagano con la doppietta di Macario e centrano così l’undicesimo successo del loro brillantissimo 2025. Lunedì alle 19 locali a Fort Lauderdale la seconda sfida.

Queste le parole del ct Soncin a fine gara: "Ci sono state difficoltà contro un avversario incredibile, ma siamo rimaste in partita, creando e soffrendo tutte insieme. Era l’esperienza che volevamo fare e la viviamo come momento di crescita. Abbiamo avuto l’occasione di organizzare test di altissimo livello perché c’è la convinzione che questi appuntamenti ci permetteranno di migliorare sempre di più".

Il tabellino.

STATI UNITI-ITALIA 3-0 (pt 1-0)

STATI UNITI (4-2-3-1): Dickey; Girma (dal 33’ st Sams), Sonnet, Reale (dal 41’ st Wiesner), Fox; Hutton, Coffey; Moultrie (dal 26’ st Shaw), Lavelle (dal 26’ st Yohannes), Thompson; Macario (dal 33’ st Joseph). A disp: McGlynn, Bugg, Patterson, Wesley, Sams, Heaps, Sears, Howell. Ct: Hayes

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Bergamaschi, Lenzini (dal 15’ Salvai), Linari, Boattin (dal 15’ st Oliviero); Giugliano (dal 30’ st Schatzer), Caruso (dal 30’ st Dragoni), Greggi; Beccari (dal 15’ st Piga), Cambiaghi (dal 39’ st Girelli), Cantore. A disp: Baldi, Durante, D’Auria, Merlo, Nischler, Pavan, Bonfantini, Corelli, Piemonte. Ct: Soncin

Arbitro: Sandra Benitez (SLV); Assistenti: Elizabeth Aguilar (SLV), Hilda Hernandez (SLV); Quarto ufficiale: Charlize Hood (TRI)

Reti: 2’ pt Moultrie (S), 18’ st e 31’ st Macario (S)

Note: ammonita Bergamaschi (I). Spettatori 14200.