Roma-Napoli, le probabili formazioni: Pellegrini e Soule sicuri del posto, Conte conferma il 3-4-3

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Roma-Napoli (Domenica 30 novembre, ore 20.45, arbitra Massa, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Roma

La Roma di Gian Piero Gasperini si prepara alla sfida contro il Napoli con una formazione ormai collaudata, confermando il consueto 3-4-2-1. Davanti a Svilar agirà la difesa composta da Mancini, Ndicka ed Hermoso, con quest’ultimo pronto a tornare dal primo minuto dopo il sovraccarico muscolare. Sulle fasce spazio a Celik a destra e Wesley a sinistra, mentre in mezzo Cristante sarà il perno davanti alla difesa, affiancato da Pisilli, in attesa di capire se Koné ed El Aynaoui riescano a recuperare in tempo. Sulla trequarti Pellegrini e Soulé avranno il compito di supportare l’unica punta Ferguson, soluzione obbligata vista l’assenza di Dovbyk per la lesione al retto femorale. L’irlandese, però, è in ballottaggio con Paulo Dybala, il cui impiego da falso nove è un altro possibile asso nella manica di Gian Piero Gasperini. (da Roma, Marco Campanella)

Come arriva il Napoli

Prosegue l’emergenza di Antonio Conte, che in mediana deve fare i conti con la notizia di un nuovo peggioramento per Gilmour, che molto probabilmente dovrà operarsi. Lo scozzese si aggiunge alle assenze in mediana di Anguissa e De Bruyne, reparto dunque in piena emergenza per la sfida con la Roma in programma domenica sera. Antonio Conte confermerà il 3-4-3 visto contro Atalanta e Qarabag e non avrà molte opzioni a disposizione: Gutierrez è out, Spinazzola torna tra i convocati ma sarà in panchina, Meret infortunato. Dunque, pochi ballottaggi con Milinkovic-Savic tra i pali e difesa con Beukema, Rrahmani e Buongiorno, Di Lorenzo a destra e Olivera a sinistra con Lobotka e McTominay a fare gli interni di centrocampo. In avanti i dubbi maggiori: Politano scalpita per tornare e potrebbe dirottare David Neres a sinistra con Hojlund centrale, ma occhio all’ipoteso falso nuove col brasiliano a prendere il posto di Hojlund e Lang in campo a sinistra. (da Napoli, Arturo Minervini)