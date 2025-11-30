TMW
Palermo, a gennaio può tornare Magnani dalla Reggiana
Un possibile ritorno. Giangiacomo Magnani, difensore di proprietà del Palermo e in prestito alla Reggiana, potrebbe fare ritorno in rosanero già a gennaio con la riapertura del calciomercato.
Magnani era stato ceduto vicino casa per problemi personali. Potrebbe rappresentare il “nuovo” rinforzo per la difesa del Palermo di Pippo Inzaghi. E intanto, a breve, la Reggiana potrebbe muoversi a caccia del sostituto…
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
