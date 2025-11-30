Latina, Bruno: "Quando siamo tutti sul pezzo possiamo fare grandi partite contro chiunque"

In vista della gara contro l'Audace Cerignola, il tecnico del Latina Alessandro Bruno ha parlato in sala stampa: "Ad Arezzo abbiamo fatto un’ottima gara. Siamo stati ordinati, abbiamo avuto le occasioni per chiuderla prima dei rigori. Ho visto l’atteggiamento giusto da parte dei ragazzi che avevano giocato meno, ma non avevo dubbi perché in allenamento rispondono sempre bene. Siamo felici del passaggio del turno e portiamo con noi la positività della gara.

Purtroppo ci portiamo dietro questo problema da un po’ di tempo. I ragazzi stanno lavorando molto sull’aspetto mentale. Quando siamo tutti sul pezzo possiamo fare grandi partite contro chiunque. Se anche uno solo abbassa l’attenzione, possiamo avere difficoltà con tutti. Dobbiamo trovare continuità mentale, di atteggiamento e di giocate.

Il Cerignola? È un avversario tosto. L’anno scorso è stato a un passo dalla Serie B. Ha perso giocatori importanti, ma ne ha presi altri forti. È una squadra organizzata, collaudata, con un allenatore bravo e principi di gioco efficaci. Dovremo stare molto attenti. L'assetto tattico provato in Coppa Italia? È un sistema che abbiamo testato ad Arezzo ed è andato bene. Il compito dell’allenatore è mettere i giocatori nelle migliori posizioni per esprimersi. L’abbiamo preparata bene e condotta bene, quindi è un assetto che in futuro, anche domani, ci può dare una mano".