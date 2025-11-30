Renate, Foschi: "L'errore dell'arbitro è stato davvero troppo influente ai fini del risultato"
Dopo la sconfitta contro l'Arzignano Valchiampo, il tecnico del Renate Luciano Foschi ha analizzato in conferenza: "È stata una partita a due facce. Il nostro primo tempo non è stato sufficiente, troppi giocatori sotto tono.
Nella ripresa abbiamo fatto decisamente meglio, costruendo occasioni a ripetizione e la sconfitta è immeritata. Non parlo mai degli arbitri ma oggi l'errore è stato davvero troppo influente ai fini del risultato. Ci hanno fermato soli davanti al portiere, era l'occasione che avrebbe ribaltato la gara e certi errori non sono accettabili perché costano punti importanti".
16ª GIORNATA – 28-29-30 NOVEMBRE – 1° DICEMBRE 2025
GIRONE A
Venerdì 28 novembre
Triestina-Pro Patria 2-1
47' Renelus (P), 61' Ionita (T), 87' Jonsson (T)
Sabato 29 novembre
Lumezzane-Novara 1-1
37' Lanini (N), 70' Ferro (L)
Renate-Arzignano Valchiampo 1-2
2' Toniolo (A), 52' Karlsson (R), 70' Minesso (A)
Ospitaletto-Virtus Verona 1-1
62' De Marchi (V), 87' Ievoli (O)
Pergolettese-Albinoleffe 0-0
Domenica 30 novembre
Ore 14:30 - Alcione-Trento
Ore 14:30 - Inter U23-Pro Vercelli
Ore 14:30 - Vicenza-Lecco
Ore 17:30 - Dolomiti Bellunesi-Giana Erminio
Lunedì 1° dicembre
Ore 20:30 - Cittadella-Union Brescia
Classifica - L.R. Vicenza 39 (15), Lecco 30 (15), Brescia 29 (15), Cittadella 27 (15), Inter U23 25 (14), Alcione Milano 24 (15), Pro Vercelli 22 (15), Trento 20 (15), Renate 20 (16), Novara 19 (16), Giana Erminio 19 (15), Arzignano 17 (16), Lumezzane 17 (16), AlbinoLeffe 17 (16), Ospitaletto 15 (16), Dolomiti Bellunesi 14 (14), Pergolettese 14 (16), Pro Patria 12 (16), Virtus Verona 13 (16), Triestina -5 (16)
NB: Triestina -23 punti
GIRONE B
Sabato 29 novembre
Forlì Bra 1-1
75' aut.Saporetti (B), 84' Petrelli (F)
Gubbio Livorno 0-0
Pineto-Ravenna 0-3
22' Di Marco, 39' Corsinelli, 67' Spini
Domenica 30 novembre
Ore 12:30 - Juventus Next Gen-Perugia
Ore 14:30 - Arezzo-Sambenedettese
Ore 17:30 - Campobasso-Pianese
Ore 17:30 - Pontedera-Carpi
Ore 17:30 - Ternana-Guidonia Montecelio
Lunedì 1° dicembre
Ore 20:30 - Vis Pesaro-Ascoli
Riposa: Torres
Classifica – Arezzo 35 (14), Ravenna 38 (15), Ascoli 28 (14), Pineto 23 (15), Ternana 21 (14), Forlì 21 (15), Guidonia 21 (14), Carpi 21 (14), Vis Pesaro 19 (14), Campobasso 18 (14), Gubbio 18 (15), Sambenedettese 17 (15), Pianese 17 (14), Juventus U23 15 (14), Livorno 15 (16), Perugia 12 (14), Pontedera 12 (14), Bra 11 (15), Torres 8 (15)
NB: Campobasso -2 punti
GIRONE C
Sabato 29 novembre
Picerno-Catania 0-1
2' Forte
Casertana-Cavese 3-1
31' Orlando (CAV), 57' Llano Massa (CAS), 71' Pezzella (CAS), 85' Vano (CAS)
Crotone-Giugliano 1-0
48' Gomez
Team Altamura-Sorrento 1-2
16' rig. D'Ursi (S), 43' rig. D'Ursi (S), 80' Agostinelli (T)
Domenica 30 novembre
Ore 14:30 - Atalanta U23-Siracusa
Ore 14:30 - Trapani-Monopoli
Ore 17:30 - Foggia-Cosenza
Ore 20:30 - Latina-Audace Cerignola
Ore 20:30 - Potenza-Casarano
Lunedì 1° dicembre
Ore 20:30 - Benevento-Salernitana
Classifica – Catania 34 (16), Salernitana 31 (15), Cosenza 29 (15), Benevento 29 (15), Casertana 25 (15), Casarano 24 (15), Monopoli 22 (15), Crotone 24 (16), Potenza 20 (15), Trapani 20 (15), Audace Cerignola 19 (15), Atalanta U23 18 (14), Cavese 17 (16), Altamura 16 (16), Giugliano 15 (16), Latina 14 (15), Sorrento 16 (16), Siracusa 13 (15), Picerno 13 (16), Foggia 11 (15)
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti
