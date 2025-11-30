Lecce-Torino, le formazioni ufficiali: Pierotti e Banda nel tridente di DiFra, Baroni con Vlasic

La domenica calcistica si apre al Via del Mare dove il Lecce ospita il Torino. La formazione salentina occupa la terzultima piazza in classifica ed è stata scavalcata ieri dal Genoa che ha superato il Verona in casa. I granata invece sono all'undicesimo posto, troppo lontani dalla zona Europa rappresentata dal Como. La squadra di Eusebio Di Francesco ha vinto solo due gare in stagione ed è reduce dal ko in casa della Lazio mentre i ragazzi di Marco Baroni vogliono riscattare il pesantissimo 5-1 subito in casa proprio contro i lariani di Cesc Fabregas.

Le scelte di Di Francesco

Eusebio Di Francesco schiera Pierotti e Banda nel tridente insieme a Stulic mentre a centrocampo con Ramadani giocano Coulibaly e Berisha. In difesa spazio a Veiga e Gallo sulle corsie mentre Gaspar e Tiago Gabriel completano il pacchetto a protezione della porta di Falcone.

L'undici di Baroni

Marco Baroni si affida a Che Adams al centro dell'attacco supportato da Vlasic. A centrocampo c'è Gineitis insieme a Casadei e Asllani mentre le corsie laterali sono percorse da Pedersen e Nkounkou. In difesa davanti a Israel spazio a Tameze, Maripan e Coco.

Le formazioni ufficiali

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Banda.

Torino (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Gineitis, Nkounkou; Vlasic, Adams.