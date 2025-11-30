Sampdoria, la parola d’ordine è continuità per uscire dall'"inferno": ora serve davvero una svolta

Continuità. E' quello che chiedono Salvatore Foti e Angelo Gregucci alla Sampdoria. La vittoria di lunedì sera, seppur sofferta in seguito ad un rigore trasformato da Coda, ha dato un po' di ossigeno nei polmoni di una squadra in difficoltà e fino a quel momento ultima in classifica. Una situazione difficile per i colori blucerchiati con i tifosi che la settimana scorsa sono saliti al "Mugnaini" di Bogliasco per chiedere i tre punti contro le Vespe mostrando anche il loro malcontento per i risultati fin qui ottenuti.

Derby ad alta tensione

Adesso c'è il derby ligure, Il secondo della stagione dopo quello con l'Entella. Al "Picco" della Spezia ci sarà la sfida agli Aquilotti di Roberto Donadoni, una gara delicatissima contro il fanalino di coda di questo torneo. Due punti separa le due squadre e un risultato positivo sarebbe molto importante per proseguire la strada verso una posizione più serena di classifica.

La Samp è ancora all'inferno

"Siamo ancora all'inferno", predica Gregucci alla vigilia. E con ragione. Per il momento la situazione di Coda e compagni è sempre difficile e solo proseguire con risultati positivi è l'unica medicina. "Dovremo cercare, al di là della guida tecnica, di essere determinati nel capire che alle 17.15 al Picco c'è tantissimo in palio. E' una gara delicata".