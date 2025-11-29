30 novembre 1975, lo sciopero della RAI toglie le immagini a Juventus-Cesena
Il 30 novembre del 1975, a Torino, la Juventus ospita altri bianconeri. Di fronte c'è il Cesena di Pippo Marchioro, che gioca una sfida davvero gagliarda, tanto da chiudere il primo tempo sullo 0-2, salvo poi restare sul 2-3 fino a nove minuti dalla fine, quando Gentile riacciuffò il pari. Chi non si recò allo stadio ebbe il risultato solamente alla fine della partita, perché oggi come allora i giornalisti erano in sciopero. La RAI quindi non ha le immagini, mentre "Il calcio minuto per minuto" darà il risultato al termine della gara. Rigore di Frustalupi per l'uno a zero, raddoppio di Urban. Poi Capello e Bettega pareggiano in un amen nel secondo tempo, mentre il subentrato Petrini a metà seconda frazione riporta in avanti i romagnoli.
Questo pareggio, unito alla sconfitta alla Fiorita del ritorno, costarono lo Scudetto alla Juve. Fra l'altro nella sfida non vengono assegnati due rigori al club allenato da Carlo Parola. E bisogna fidarsi sulla parola, visto che, come già detto, non c'è nessuna immagine.
Juventus-Cesena 3-3
Marcatori: 21’ Frustalupi rig. (C), 40’ Urban (C), 49’ Capello (J), 52’ Bettega (J), 66’ Petrini (C), 81’ Gentile (J)
Juventus
Zoff, Gentile, Cuccureddu, Furino, Spinosi, Scirea, Causio, Gori, Anastasi, Capello, Bettega.
A disposizione: Carraro, Tardelli, Damiani.
Allenatore: Parola.
Cesena
Boranga (50’ Bardin), Ceccarelli, Oddi, Zuccheri, Danova, Cera, Bittolo, Frustalupi, Bertarelli (17’ Petrini), Rognoni, Urban.
A disposizione: De Ponti.
Allenatore: Marchioro.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.