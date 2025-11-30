Giugliano, Capuano: "Non meritavamo la sconfitta, è un periodo che ci gira male"

Dopo la sconfitta contro il Crotone, il tecnico del Giugliano Ezio Capuano ha commentato: "Non meritavamo assolutamente la sconfitta, purtroppo è un periodo che ci gira male. Ci siamo resi pericolosi in più di qualche occasione - riporta il Rossoblù -, mi aspettavo una squadra più arrabbiata, un po’ più cattiva, soprattutto in fase offensiva, ma credo che sotto l’aspetto tattico siamo stati impeccabili.

Abbiamo preparato la partita in pochi giorni, dopo aver giocato contro la Ternana, e i ragazzi hanno risposto bene. Abbiamo fatto un blocco medio per non prendere la profondità, perché sapevamo che Gomez faceva il tuttocampista. Se fossimo andati altissimi ci saremmo scoperti, ma nel calcio conta il risultato e purtroppo oggi abbiamo subito un gol che non meritavamo. Se qualcuno dice che il Crotone ha vinto in maniera meritata, non è corretto: il gol è nato da una deviazione fortuita, una palla che prende la coscia del giocatore e finisce in porta.

Noi, invece, abbiamo avuto tre situazioni da tu per tu con il portiere, due miracoli del portiere e altre occasioni sulla linea di porta. Non ci siamo disuniti, abbiamo avuto altre tre palle gol, e la prestazione rimane positiva. Certo, potrei arrabbiarmi per i gol regalati in passato, ma oggi farei un torto ai ragazzi se criticassi: la strada è giusta, il periodo è sfortunato, ma le prestazioni ci sono".