Crotone, Longo dopo la vittoria sul Giugliano: "Gara di alto livello ma vedo troppe disattenzioni"

Dopo la vittoria ottenuta nella serata di ieri dal Crotone sul Giugliano per 1-0, il tecnico dei padroni di casa Emilio Longo è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole sul match: “Abbiamo giocato una partita di alto livello, costruendo tante occasioni nel primo tempo. È stata una buona gara sotto diversi punti di vista. Nel secondo tempo mi è piaciuto soprattutto l’atteggiamento, con una pressione alta che ci ha permesso di trovare il gol. Invito a guardare la differenza di quanto noi abbiamo dovuto lavorare per costruire le nostre azioni da gol, mentre le loro sono generate da nostre disattenzioni. L’episodio in cui Cargnelutti perde un pallone in pieno controllo, con Merelli bravo a salvarci, è emblematico. E alla fine ci portiamo a casa la vittoria, nella totalità una squadra che sta trovando continuità, mostrando l’atteggiamento giusto”.

Sull’atteggiamento dei suoi: “La squadra sta trovando il modo giusto di stare in campo. Serve cattiveria agonistica, determinazione, capacità di soffrire quando occorre. Questa vittoria ci dice che siamo sulla strada giusta. Leo sta crescendo in maniera esponenziale. Sta meritando la possibilità di essere un titolare e questo è il frutto del suo lavoro quotidiano”.

Sugli avversari: “Loro sono ben allenati e Capuano, pur essendo un decano della categoria, continua a evolversi. Ha provato a giocarsela e ha disputato una buona partita. Questo rende ancora più significativo il nostro risultato”.

Un messaggio alla squadra e all’ambiente: “Dobbiamo abituarci ad apprezzare ciò che facciamo. Se non impariamo a valorizzare le cose positive, finiremo per non goderci mai nulla. Nelle sconfitte precedenti nessuna delle avversarie ha fatto più di quanto abbiamo fatto noi oggi. Dobbiamo evitare di vivere in un costante regime di pessimismo. Ci sono tante cose che stanno andando bene e dobbiamo riconoscerle. Queste vittorie devono darci consapevolezza e forza per andare avanti. L’entusiasmo dentro il gruppo è tornato e dobbiamo saperlo alimentare”.