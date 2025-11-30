Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Ravenna, Marchionni soddisfatto: "Dopo due pareggi di fila volevamo la vittoria a tutti i costi"

Ravenna, Marchionni soddisfatto: "Dopo due pareggi di fila volevamo la vittoria a tutti i costi"TUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Niccolò Righi
Oggi alle 11:04Serie C
Niccolò Righi

Bella vittoria, un 3-0 senza appello, quella ottenuta dal Ravenna in casa contro il Picerno e analizzata così dal tecnico dei padroni di casa Marco Marchionni: “Credo che abbiamo affrontato una squadra ben allenata con giocatori bravi che giocano da squadra e sanno muoversi. Quindi era fondamentale avere tanto rispetto perché sapevamo che poteva essere una gara difficile. Però credo che la squadra, dopo due pareggi consecutivi, sia venuta a Pineto per cercare la vittoria a tutti i costi”.

Ancora sulla partita: “Sin dall’inizio abbiamo cercato di metterli in difficoltà di fargli capire che volevamo fare una gara importante e credo che ci siamo riusciti: bisogna essere solo contenti di quello che ha fatto il Ravenna, anche di chi è subentrato. Sono contentissimo di chi ha giocato dall’inizio, ma credo che l’atteggiamento di chi è entrato faccia capire che percorso sta facendo questo Ravenna".

Sull’esclusione del Rimini e la riscrittura della classifica del Girone B di Serie C: “Sappiamo che siamo stati un po’ avvantaggiati dalla questione del Rimini, però credo che se la squadra fa poi una partita come quella di Pineto, allora vuole dare un’impronta importante alla stagione".

Articoli correlati
Marchionni: "Sappiamo tutti quanto la Fiorentina tenga alla gara ma la Juve deve... Marchionni: "Sappiamo tutti quanto la Fiorentina tenga alla gara ma la Juve deve dare risposte"
Ravenna, Marchionni su Okaka: "Entra bene, cresce ogni giorno. Peccato non abbia... Ravenna, Marchionni su Okaka: "Entra bene, cresce ogni giorno. Peccato non abbia segnato"
Ravenna, Marchionni: "Impressionato dall'unione del gruppo, ora uno step in più" Ravenna, Marchionni: "Impressionato dall'unione del gruppo, ora uno step in più"
Altre notizie Serie C
Cavese, Prosperi: "Non possiamo mica definirci già salvi. Il percorso è ancora lungo"... Cavese, Prosperi: "Non possiamo mica definirci già salvi. Il percorso è ancora lungo"
Giugliano, Capuano: "Non meritavamo la sconfitta, è un periodo che ci gira male" Giugliano, Capuano: "Non meritavamo la sconfitta, è un periodo che ci gira male"
Ravenna, Marchionni soddisfatto: "Dopo due pareggi di fila volevamo la vittoria a... Ravenna, Marchionni soddisfatto: "Dopo due pareggi di fila volevamo la vittoria a tutti i costi"
Crotone, Longo dopo la vittoria sul Giugliano: "Gara di alto livello ma vedo troppe... Crotone, Longo dopo la vittoria sul Giugliano: "Gara di alto livello ma vedo troppe disattenzioni"
Latina, Bruno: "Quando siamo tutti sul pezzo possiamo fare grandi partite contro... Latina, Bruno: "Quando siamo tutti sul pezzo possiamo fare grandi partite contro chiunque"
Renate, Foschi: "L'errore dell'arbitro è stato davvero troppo influente ai fini del... Renate, Foschi: "L'errore dell'arbitro è stato davvero troppo influente ai fini del risultato"
Serie C, continua la 16ª giornata: tutte le gare in programma domenica Serie C, continua la 16ª giornata: tutte le gare in programma domenica
Gubbio, Di Carlo: "Per vincere serve fare gol. Cercheremo di recuperare almeno un... Gubbio, Di Carlo: "Per vincere serve fare gol. Cercheremo di recuperare almeno un paio di giocatori"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Le più lette
1 Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
2 Pisa-Inter, le probabili formazioni: sugli esterni ci sono Luis Henrique e Dimarco
3 Bologna-Cremonese, le probabili formazioni: Miranda verso un turno di riposo
4 Atalanta-Fiorentina, le probabili formazioni: Zalewski può far rifiatare Zappacosta
5 Roma-Napoli, le probabili formazioni: Pellegrini e Soule sicuri del posto, Conte conferma il 3-4-3
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance Luis Henrique, Hojlund con David Neres
Immagine top news n.1 Lecce-Torino, le formazioni ufficiali: Pierotti e Banda nel tridente di DiFra, Baroni con Vlasic
Immagine top news n.2 Inter, per Luis Henrique è ora o mai più. Se non dovesse arrivare la svolta a gennaio può salutare
Immagine top news n.3 Milan primo, la Juve resta agganciata al treno: la classifica di Serie A aggiornata
Immagine top news n.4 Il Milan sale al comando tra le polemiche. Tutte le reazioni al rigore non assegnato alla Lazio
Immagine top news n.5 Yildiz rovescia il Cagliari, ma la Juve trema per Vlahovic: "Starà fermo per diverso tempo"
Immagine top news n.6 Cosa è successo a San Siro? Troppa confusione e poca chiarezza al VAR. Dopo il caso Vlahovic
Immagine top news n.7 "Tutte le volte che ci sei tu, succede un casino". Cosa ha detto Allegri a Collu per essere espulso
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.2 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.3 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.4 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina e lo sfogo di Dzeko nel post-AEK: il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, attento alla Roma. Fiorentina, Dzeko ha sbagliato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il doppio ex Carnevale: "Roma-Napoli? Bello che la geografia del calcio stia cambiando"
Immagine news Serie A n.2 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance Luis Henrique, Hojlund con David Neres
Immagine news Serie A n.3 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 13^ giornata di campionato
Immagine news Serie A n.4 "Qual è il vostro piano?": Verona, striscioni dei tifosi in sede contro la proprietà
Immagine news Serie A n.5 Il Bologna è letale nei secondi tempi: a novembre dieci gol segnati, nemmeno uno subito
Immagine news Serie A n.6 Torino, Adams: "Abbiamo lo spirito giusto per far dimenticare la partita con il Como"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, Pohjanpalo: "Tripletta? È la prima volta che segno con mio padre allo stadio"
Immagine news Serie B n.2 Spezia-Sampdoria, il gol è un problema: le due squadre fanalino di coda in attacco
Immagine news Serie B n.3 Spezia, il derby ligure per rialzare la testa: Donadoni vuole abbandonare l’ultimo posto
Immagine news Serie B n.4 Bari, tensione alle stelle dopo il 5-0 a Empoli: un giocatore avrebbe colpito un tifoso con un calcio
Immagine news Serie B n.5 Palermo, a gennaio può tornare Magnani dalla Reggiana
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, la parola d’ordine è continuità per uscire dall'"inferno": ora serve davvero una svolta
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cavese, Prosperi: "Non possiamo mica definirci già salvi. Il percorso è ancora lungo"
Immagine news Serie C n.2 Giugliano, Capuano: "Non meritavamo la sconfitta, è un periodo che ci gira male"
Immagine news Serie C n.3 Ravenna, Marchionni soddisfatto: "Dopo due pareggi di fila volevamo la vittoria a tutti i costi"
Immagine news Serie C n.4 Crotone, Longo dopo la vittoria sul Giugliano: "Gara di alto livello ma vedo troppe disattenzioni"
Immagine news Serie C n.5 Latina, Bruno: "Quando siamo tutti sul pezzo possiamo fare grandi partite contro chiunque"
Immagine news Serie C n.6 Renate, Foschi: "L'errore dell'arbitro è stato davvero troppo influente ai fini del risultato"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Roma Napoli
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Napoli, il derby del Sole vale molto più di tre punti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Fiorentina, Palladino sfida il suo passato
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Bergamaschi: "USA atleticamente devastanti. Bellissimo portare un pezzo d'Italia all'estero"
Immagine news Calcio femminile n.2 Calcio donne:Italia sconfitta nella prima amichevole con Usa
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile ko con gli USA, Soncin: "Amichevole che ci fa crescere. Loro incredibili"
Immagine news Calcio femminile n.4 Como femminile al Sinigaglia, Mazzantini: "Grande investimento della società per il settore"
Immagine news Calcio femminile n.5 Tutto pronto per la sfida agli USA: nella notte la prima delle due amichevoli dell'Italia
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia femminile, Linari: "Sono queste le gare che ci permettono di fare esperienza"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…