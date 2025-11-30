Ravenna, Marchionni soddisfatto: "Dopo due pareggi di fila volevamo la vittoria a tutti i costi"

Bella vittoria, un 3-0 senza appello, quella ottenuta dal Ravenna in casa contro il Picerno e analizzata così dal tecnico dei padroni di casa Marco Marchionni: “Credo che abbiamo affrontato una squadra ben allenata con giocatori bravi che giocano da squadra e sanno muoversi. Quindi era fondamentale avere tanto rispetto perché sapevamo che poteva essere una gara difficile. Però credo che la squadra, dopo due pareggi consecutivi, sia venuta a Pineto per cercare la vittoria a tutti i costi”.

Ancora sulla partita: “Sin dall’inizio abbiamo cercato di metterli in difficoltà di fargli capire che volevamo fare una gara importante e credo che ci siamo riusciti: bisogna essere solo contenti di quello che ha fatto il Ravenna, anche di chi è subentrato. Sono contentissimo di chi ha giocato dall’inizio, ma credo che l’atteggiamento di chi è entrato faccia capire che percorso sta facendo questo Ravenna".

Sull’esclusione del Rimini e la riscrittura della classifica del Girone B di Serie C: “Sappiamo che siamo stati un po’ avvantaggiati dalla questione del Rimini, però credo che se la squadra fa poi una partita come quella di Pineto, allora vuole dare un’impronta importante alla stagione".