La dichiarazione d'amore di Santi Gimenez al Milan: "Mi ha difeso quando mi hanno criticato"

Santiago Gimenez, intervistato da ESPN Mexico, ha annunciato che il ritorno in campo è sempre più vicino e speso belle parole per la dirigenza rossonera. Queste le dichiarazioni del Bebote: "La mia caviglia è sistemata, preparatevi! Al Milan devono vedere qualcosa in me perché, anche se non ho dato le prestazioni sportive che avrei voluto e non ho ancora dimostrato chi sono e cosa so fare, hanno fiducia nelle mie capacità e mi hanno difeso in molte occasioni quando mi hanno criticato, e questo lo apprezzo molto".

Giocare nel Milan, del resto, è sempre stato il suo sogno: "Il Milan è una squadra per cui sognavo di giocare fin da bambino. Guardare Dida, Kaká, Crespo, Ronaldinho, Pirlo, mi fa venire la pelle d'oca. Rappresentare la loro maglia è un grande onore per me. I sogni diventano realtà e apprezzo molto il fatto che si fidino di me, perché personalmente non ho mai avuto grandi prestazioni sportive", ha spiegato il centravanti arrivato lo scorso anno.