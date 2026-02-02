Milan, Allegri: "Vicino il rientro di Gimenez". Su Fullkrug: "Quel dito prima o poi si rincollerà"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha presenziato in conferenza stampa oggi nel giorno della chiusura del calciomercato ma anche la vigilia del match contro il Bologna al Dall'Ara. "Siamo stati fortunati ad avere queste due partite, domani e tra 10 giorni. Avremo il tempo per poter recuperare appieno Pulisic, Leao, Fullkrug, quel dito prima o poi si rincollerà", ha scherzato il tecnico toscano sull'infortunio dell'attaccante tedesco.

Con un annuncio importante là davanti: "Ci avviciniamo al rientro di Gimenez che sarà utile per il finale di stagione. Sono contento dei ragazzi che ho a disposizione. Fino ad oggi abbiamo fatto buone cose ma non sono sufficienti per l'obiettivo finale: la Juventus si è avvicinata, la Roma è attaccata, il Como è attaccato. (...) Domani è la penultima trasferta delle sei dell'ultimo periodo. Un ultimo passettino domani e poi in 10 giorni recuperiamo i giocatori che hanno qualche acciacchetto".

Un commento invece sul gong del mercato invernale, che suonerà questa sera alle 20: "Fortunatamente stasera finisce il mercato. La società pensa al mercato, fino a questo momento qui è arrivato Fullkrug e sono molto contento. Gli acquisti pensiamo che possano essere Gimenez e soprattutto Leao e Pulisic, che nei prossimi 10 giorni speriamo di mettere in carreggiata per bene", ha evidenziato Allegri. "Dobbiamo concentrarci su chi abbiamo, i ragazzi stanno facendo buone cose e soprattutto bisogna continuare, che è la cosa più difficile".