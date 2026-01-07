La FIFA introdurrà un'altra novità: utilizzerà l'AI per il fuorigioco semi-automatico al Mondiale

L'intelligenza artificiale potrebbe entrare a breve nel calcio. Secondo quanto riportato da CalcioeFinanza.it, la FIFA ha come obiettivo di usarla nel Mondiale 2026 per rendere il fuorigioco semi-automatico ancora più preciso e facile da comprendere. È infatti stata annunciata da Infantino, presidente dell'organismo che governa il calcio mondiale, con Lenovo.

L'elemento importante sarebbe l'introduzione di avatar 3D che verrebbero generati tramite intelligenza artificiale ed entreranno a far parte del sistema dell'offside. Tutti i partecipanti verranno sottoposti a una scansione digitale ad alta precisione con un'operazione che richiede circa un secondo e permetterà di creare un modello tridimensionale estremamente accurato delle parti del corpo.

Anche con una visuale parzialmente ostruita o con scatti improvvisi, i movimenti dei calciatori verranno identificati. Ci saranno così ancora meno errori e le decisioni del VAR verranno prese più velocemente, almeno per quanto riguarda questo aspetto. Inoltre gli avatar 3D verranno mandati in onda nella produzione televisiva ufficiale, in modo tale da eliminare dubbi. Il sistema è già stato testato nella Coppa Intercontinentale. Oltre a questo, la FIFA lancerà anche la piattaforma Football AI Pro per supportare le nazionali per l'utilizzo dei dati e lo sviluppo di analisi pre e post-partita, e un aggiornamento della Referee View, che avrà immagini più fluide.