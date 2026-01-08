TMW Radio Paganini: "Accordo Milan-Vlahovic da non escludere. Arbitri, serve VAR a chiamata"

Il giornalista Paolo Paganini è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

E' venuta fuori la vera Juve di Spalletti?

"Sta valorizzando i giocatori, ma la Juve ha delle lacune tecniche che rimangono, vedi il laterale destro e il regista. Il problema è proprio il giocatore che pensa. Lì stanno cercando qualcosa. Difficile però che i giocatori di personalità si spostino a gennaio. Sono usciti nomi non di prima fascia, da quello che so Luciano preferisce che si investa su Chiesa piuttosto che su un nome a caso in quel ruolo".

Sorloth-Juve?

"Difficilmente l'Atletico farà partire anche lui, visto che c'è in partenza Raspadori".

Milan-Vlahovic è vero?

"Il rapporto che ha Vlahoviccon Allegri è importante, Tare c'ha provato già in estate a portarlo a Milano. Ora cambiano le strategie. Ci fosse stato Tudor in panchina, la corsa era già fatta. Spalletti in tempi non sospetti ha detto che si lavora per Vlahovic, si è creato un rapporto che in ogni caso va tenuto in considerazione. La notizia però non è da escludere. Anche perchè il Milan non ha preso un grandissimo rinforzo in attacco".

Disastro arbitri in Serie A, che ne pensa?

"C'è un problema. Dipende sempre da chi è l'arbitro in campo e quello al VAR. Se c'è in campo Orsato e al VAR un giovane, non credo ci siano problemi. Se invece si ribalta la situazione, allora ecco che succede altro. Io farei il VAR a chiamata come in Serie C, così le società si prendono la responsabilità anche di questo".