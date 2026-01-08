Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Supercoppa Women, anche Gravina in tribuna a Pescara. Sono oltre 4.000 biglietti emessi

Oggi alle 15:56Calcio femminile
Come si legge sui canali ufficiali della FIGC Femminile, ci saranno anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina e il Ct della Nazionale Femminile Andrea Soncin in tribuna allo stadio 'Adriatico-Giovanni Cornacchia’ di Pescara per la Supercoppa Women in programma domenica 11 gennaio (calcio d’inizio alle 15:00, diretta su Rai 2 e RaiPlay e in streaming su RaiPlay e NOW), che vedrà in campo Juventus e Roma. Match per il quale sono già oltre 4000 i biglietti venduti.

E proprio attraverso i canali federali, ecco le parole del citato Gravina: "La Supercoppa itinerante rappresenta una grande opportunità di promozione e di coinvolgimento per il calcio femminile italiano. Quest’anno è il turno dell’Abruzzo, una terra a me molto cara, che ha finalmente intrapreso un ambizioso percorso di sviluppo sia in termini quantitativi sia qualitativi. D’altronde, il calcio femminile rappresenta una straordinaria risorsa per l’intero movimento calcistico e la crescita del numero delle tesserate lo dimostra in pieno. Sempre più giovani ragazze si avvicinano al calcio, contribuendo a cambiare la mentalità della società civile e contaminando il nostro mondo con valori positivi. Entusiasmo, spirito di sacrificio ed etica del lavoro, cui si abbinano sempre più spettacolo e divertimento, questa è la ricetta perfetta che unisce l’intera filiera del calcio femminile italiano, dall’attività base fino alla Serie A Women. Grazie all’impegno e al gioco di squadra della FIGC, dei club e della Divisione presieduta da Federica Cappelletti, replicato con successo sul territorio abruzzese con Regione, Comune, Pescara Calcio e LND Abruzzo, dobbiamo e vogliamo proseguire nel lavoro di consolidamento dei risultati ottenuti negli ultimi anni, sfruttando eventi come la Supercoppa per attrarre sempre maggior pubblico, in televisione e dal vivo. Perché la bellezza del calcio è anche e soprattutto partecipazione”.

Ricordiamo infine che venerdì la coppa, dopo essere stata sul palco di Piazza Salotto per l’arrivo della fiaccola olimpica e al palasport ‘Corrado Roma’ per le Futsal Finals, sarà esposta e a disposizione dei fan al Centro Commerciale Megalò di Chieti.

