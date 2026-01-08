Dalla Serie D all'Inter? L'agente di Marcelo Vaz: "Non credo lasci la Varesina a gennaio"
Possibile salto in avanti per Marcelo Vaz, terzino sinistro classe 2007 che gioca attualmente in Serie D con la Varesina e che è finito nel mirino dell'Inter, che studia per lui un percorso che cominci dalla squadra Under 23, in C.
Per approfondire il tema del possibile approdo all'Inter di Vaz, il portale specializzato sui nerazzurri L'Interista ha intervistato il procuratore del calciatore della Guinea-Bissau, Cheikh Sabidou Fall: "Ci andremmo a piedi all'Inter. Ma, non credo che si muoverà a gennaio (nella finestra invernale di mercato, ndr)".
Lo stesso agente di Marcelo Vaz ne fornisce una descrizione nel corso dell'intervista: "Giocatore fisico, di ottima velocità, abile anche nel gioco aereo. Sa alternare bene la fase difensiva e quella offensiva. Cerca sempre la giocata più semplice; è un ragazzo molto più maturo della sua età, sia in campo che fuori". Quali sono i suoi piani per questa stagione? Conclude Fall: "Giocare più partite possibili, crescere sempre di più giorno dopo giorno ed aiutare la Varesina a mantenere la categoria".
