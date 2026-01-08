Modena, primo contratto da professionista per Samuel Wiafe. Accordo fino al 2028
Ufficialità in casa Modena. Ecco la nota appena diffusa dal club emiliano:
Prosegue il percorso di valorizzazione del settore giovanile gialloblù: Samuel Wiafe, mezzala offensiva classe 2008, ha firmato il suo primo contratto professionistico, che lo legherà al club fino al 30 giugno 2028. Wiafe diventa così il quarto classe 2008 a sottoscrivere un accordo da professionista, dopo Pietro Arnaboldi, Edoardo Colpo e Andrea Maran.
Nato e cresciuto in Ghana, arriva in Italia nell’ottobre 2020. Dopo le prime esperienze nel Cittadella Vis Modena, nella stagione 2022/23 viene inserito nell’Under 15 di mister Martinelli, con cui raggiunge i playoff nazionali, chiudendo l’annata con 7 reti. La crescita prosegue in Under 16, dove si conferma su livelli elevati, chiudendo il campionato come vice capocannoniere del girone con 14 gol complessivi.
Il 2024/25 rappresenta un passaggio chiave nel suo percorso: oltre ai 4 gol realizzati con l’Under 17, Wiafe esordisce in Primavera e trova il primo gol con la maglia azzurra, andando a segno nelle qualificazioni europee contro la Norvegia.
Nella stagione in corso è un elemento imprescindibile della Primavera di Paolo Mandelli: 13 presenze su 13 da titolare, 4 gol e 2 assist, a conferma di un ruolo centrale all’interno del gruppo.
