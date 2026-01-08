TMW Su Romano c'è il Cagliari, e la Roma apre alla cessione. Spezia e Pescara attendono

Spezia e Pescara lo stanno da tempo seguendo, ma rischiano di rimanere scottate perché, sul giovane Alessandro Romano si è mossa anche la Serie A. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWebcom, il Cagliari guarda nuovamente con interesse al centrocampista classe 2006 di proprietà della Roma, già seguito nelle scorse sessioni di mercato: l’allenatore dei rossoblù Fabio Pisacane lo ha già osservato da vicino nelle sfide del campionato Primavera 1 e ne apprezza le qualità.

La Roma aprirebbe alla cessione, ma chiaramente va trovata la formula giusta che accontenti tutte le parti, con il Cagliari che - come nelle altre posizioni in cui cerca rinforzi - vuole avere un controllo sui vari giocatori spuntando almeno un diritto di riscatto sui prestiti o acquisire a titolo definitivo. E l'ago della bilancia potrebbe essere proprio questo aspetto.

Ma chi è Romano? Diciannovenne svizzero di origini italiane, è cresciuto nel settore giovanile giallorosso, e si è messo in luce con la Primavera nella scorsa stagione, arrivando fino alla convocazione in prima squadra. Centrocampista centrale mancino, abbina buona qualità tecnica e visione di gioco a una notevole intelligenza tattica, caratteristiche che lo rendono un profilo interessante sia per l’Under 20 che per la prima squadra.