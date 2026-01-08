Raspadori sempre più vicino alla Roma. Come sono andati i 6 mesi dell'attaccante a Madrid

Alla fine Gian Piero Gasperini dovrebbe sarà, salvo sorprese, accontentato dalla dirigenza della Roma. Dopo il summit di mercato di ieri fra il tecnico, Claudio Ranieri e Ryan Friedkin e l'incontro del direttore sportivo Frederic Massara con gli agenti di Giacomo Raspadori, l'attaccante ex Napoli oggi all'Atletico Madrid è sempre più vicino alla maglia giallorossa.

Nelle ultime ore la Roma ha trovato gli accordi del caso con l'entourage del calciatore, con un contratto da circa 3,5 milioni di euro netti a stagione. Da sistemare ancora alcuni dettagli con l'Atletico Madrid, ma già da domani tutte le tessere del puzzle potrebbero andare al proprio posto. Tempo di capire come finirà la sfida che questa sera i Colchoneros giocheranno contro il Real Madrid nella semifinale di Supercoppa Italiana, visto anche che Raspadori è al momento insieme al resto del gruppo del Cholo in Arabia Saudita.

Nonostante la voglia di imporsi con l'Atletico, Raspadori ha capito che la Roma potrebbe mettergli davanti l'occasione giusta per il rilancio dopo mesi complicati nella capitale spagnola. Raspadori infatti ha giocato 15 partite fra tutte le competizioni, di cui 12 in Liga senza però trovare la via del gol. Un po' meglio è andata in Champions League e in Copa del Rey, dove l'ex Napoli ha trovato il gol rispettivamente contro Eintracht Francoforte e Altetico Baleares.