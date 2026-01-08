Sassuolo, l'esito degli esami strumentali per Thorstvedt dopo l'infortunio con la Juventus

Nelle ultime ore il Sassuolo ha fatto svolgere gli esami strumentali del caso a Kristian Thorstvedt, centrocampista infortunatosi alla spalla nel corso della sfida contro la Juventus del Mapei Stadium. Questo il report della società emiliana: "Gli esami strumentali effettuati a Kristian Thorstvedt, in seguito all’infortunio rimediato in occasione della gara Sassuolo-Juventus, hanno evidenziato un trauma contusivo della spalla sinistra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo".

Proprio al termine del match perso contro la Juventus, il tecnico neroverde Fabio Grosso aveva così parlato della situazione del centrocampista: "Thorstvedt speriamo di recuperarlo. Dobbiamo essere forti, bravi, sappiamo che è un momento in cui determinate situazioni non sono come le vogliamo".