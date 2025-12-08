La FIFA ufficializza l'hydration break: ai Mondiali tre minuti di sosta al 22' di ciascun tempo

Il cooling break, che in Italia abbiamo imparato a conoscere nelle gare estive, purché si vada oltre una certa temperatura, diventa istituzionale, si allunga in durata e si chiama hydration break. La FIFA ha infatti ufficializzato che i giocatori dei Mondiali 2026 potranno usufruire di pause di idratazione di tre minuti in ogni tempo di gioco, poiché “la FIFA dà priorità al benessere dei giocatori durante il torneo della prossima estate, ospitato congiuntamente da Canada, Messico e Stati Uniti”.

In una versione semplificata e semplificata delle pause utilizzate in alcuni tornei precedenti - continua il comunicato stampa -, tra cui il recente Mondiale per club, l'arbitro interromperà la partita al 22° minuto di ogni tempo per consentire ai giocatori di reidratarsi. Non ci saranno condizioni meteorologiche o di temperatura, e le pause saranno chiamate dall'arbitro in tutte le partite, per garantire condizioni di parità per tutte le squadre, in tutti gli incontri.

"Per ogni partita, indipendentemente da dove si giochi, dalla presenza di un tetto o dalla temperatura, ci sarà una pausa di tre minuti per idratarsi. Saranno tre minuti dal fischio dell'inizio in entrambi i tempi", ha dichiarato Manolo Zubiria, Chief Tournament Officer per gli Stati Uniti per la Coppa del Mondo FIFA 2026 , annunciando l'iniziativa al World Broadcaster Meeting tenutosi a Washington DC.

"Ovviamente, se si verifica un infortunio (interruzione) al 20° o 21° minuto e la situazione persiste, la questione verrà affrontata sul posto con l'arbitro", ha aggiunto. L'uso delle pause di idratazione, spiega la FIFA, rientra in un tentativo mirato di garantire le migliori condizioni possibili per i giocatori, basandosi sulle esperienze dei tornei precedenti. Il calendario definitivo delle partite dei Mondiali è stato progettato per ridurre al minimo gli spostamenti delle squadre e dei tifosi, massimizzare i giorni di riposo tra le partite per tutte le nazioni partecipanti e consentire al più ampio pubblico globale possibile di seguire le proprie squadre attraverso diversi fusi orari.