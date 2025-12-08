Virtus Entella-Spezia, le formazioni ufficiali: Chiappella ne cambia 3. Donadoni uno
Arrivano le formazioni ufficiali di Virtus Entella-Spezia, match delle 19:30 che chiude la 15ª giornata del campionato di Serie B.
Diavoli Neri in campo con diverse novità rispetto al ko di Catanzaro. In difesa spazio a Portanova anziché Marconi, mentre a centrocampo Karic prendei posto di Benali. Sulla trequarti, assieme al confermato Guiu, non c'è Franzoni bensì Dalla Vecchia. Prima punta Debenedetti al posto di Russo.
Aquilotti che, invece, cambiano pochissimo rispetto alla vittoria sulla Sampdoria. Donadoni, infatti, sceglie di mandare in campo Cassata al posto di Nagy. Per il resto la formazione è la stessa.
Virtus Entella (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Moretti, Portanova; Bariti, Nichetti, Karic, Di Mario; Dalla Vecchia, Guiu; Debenedetti. Allenatore: Chiappella.
Spezia (3-5-2): Mascardi; Mateju, Wisniewski, Beruatto; Candela, Cassata, Bandinelli, Kouda, Aurelio; Artistico, Vlahovic. Allenatore: Donadoni.