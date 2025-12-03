La supermodella Heidi Klum sarà ancora protagonista del sorteggio della fase finale dei Mondiali

Le nazionali di tutto il mondo aspettando con trepidazione il prossimo venerdì, data del sorteggio per la fase finale della Coppa del Mondo negli Stati Uniti. Il torneo, che è stato ampliato, vedrà la partecipazione di 48 squadre da ogni parte del mondo che scopriranno i loro avversari per la prossima estate, in un evento che si terrà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

Il Presidente della FIFA, Gianni Infantino, sarà affiancato dalla supermodella e icona globale Heidi Klum, che torna nel ruolo già ricoperto in Germania nel lontano 2006. La star, già vincitrice di un Emmy, si è detta onorata di presentare l'evento: "Condurre nuovamente il sorteggio finale, dopo aver partecipato a questo show 20 anni fa nel mio paese d'origine, è davvero straordinario", ha dichiarato. "La Coppa del Mondo unisce il mondo come nessun altro evento, ed essere di nuovo parte di questa magia, su un palcoscenico ancora più grande che coinvolge tre paesi ospitanti e 48 squadre, è un onore incredibile".

Anche l'attore e produttore Danny Ramirez sarà presente all'evento, intervistando le leggende del calcio: "Essendo cresciuto giocando a calcio, co-ospitare il sorteggio e incontrare e parlare con le leggende della Coppa del Mondo in un evento di così alto profilo è un sogno. Con questo torneo che si svolge negli Stati Uniti, dove sono nato, e in Messico, dove affondano alcune delle mie radici, è ancora più speciale, e non potrei essere più emozionato di far parte di questo spettacolo".

I fan potranno anche godersi esibizioni dal vivo di grandi star, tra cui l'ex Pussycat Doll Nicole Scherzinger. La cantante americana e vincitrice di un Tony Award si esibirà insieme alla superstar britannica e ambasciatore FIFA Robbie Williams e al tenore italiano Andrea Bocelli. Infine, il leggendario gruppo dei Village People eseguirà il loro successo mondiale YMCA dopo il sorteggio.