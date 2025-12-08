Torino-Milan, le probabili formazioni: Pulisic in dubbio fino all'ultimo, pronto Nkunku
Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Torino-Milan (Lunedì 8 dicembre, ore 20.45, arbitra Chiffi, diretta tv su DAZN e Sky):
Come arriva il Torino
Nel Torino anti-Milan è aperto il ballottaggio per affiancare Adams: Zapata sta superando Ngonge nella corsa a una maglia da titolare, anche perché Simeone nella migliore delle ipotesi andrà soltanto in panchina. In difesa Baroni spera di recuperare Ismajli, ma al momento sta provando il terzetto Tameze-Maripan-Coco davanti a Israel. A centrocampo torna a disposizione Ilic, il posto in regia dovrebbe comunque essere ancora di Asllani con Casadei e Vlasic da mezzali. Infine, sulle corsie c’è l’ultimo ballottaggio: tra Pedersen, Nkounkou e Lazaro ne verranno scelti due. (da Torino, Emanuele Pastorella)
Come arriva il Milan
Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, il Milan deve pensare solo e soltanto al campionato e, perciò Massimiliano Allegri torna a schierare la formazione titolare. Torna Matteo Gabbia in difesa assieme a Fikayo Tomori e a Strahinja Pavlovic davanti al portiere-capitano Mike Maignan. A centrocampo torna il leader Luka Modric, affiancato da Adrien Rabiot e da Ruben Loftus-Cheek, in vantaggio su Samuele Ricci per sostituire l’infortunato Youssouf Fofana dal primo minuto. Sugli esterni Alexis Saelemaekers e il ritorno a sinistra di Davide Bartesaghi. Davanti, con Santiago Gimenez ancora out, spazio dal primo minuto a Rafael Leao. L'altra maglia dovrebbe essere di Christopher Nkunku, viste condizioni ancora incerte di Pulisic. Assente per infortunio anche Zachary Athekame. (da Milano, Antonello Gioia)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.