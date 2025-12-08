Torino-Milan, le probabili formazioni: Pulisic in dubbio fino all'ultimo, pronto Nkunku

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Torino-Milan (Lunedì 8 dicembre, ore 20.45, arbitra Chiffi, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva il Torino

Nel Torino anti-Milan è aperto il ballottaggio per affiancare Adams: Zapata sta superando Ngonge nella corsa a una maglia da titolare, anche perché Simeone nella migliore delle ipotesi andrà soltanto in panchina. In difesa Baroni spera di recuperare Ismajli, ma al momento sta provando il terzetto Tameze-Maripan-Coco davanti a Israel. A centrocampo torna a disposizione Ilic, il posto in regia dovrebbe comunque essere ancora di Asllani con Casadei e Vlasic da mezzali. Infine, sulle corsie c’è l’ultimo ballottaggio: tra Pedersen, Nkounkou e Lazaro ne verranno scelti due. (da Torino, Emanuele Pastorella)

Come arriva il Milan

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, il Milan deve pensare solo e soltanto al campionato e, perciò Massimiliano Allegri torna a schierare la formazione titolare. Torna Matteo Gabbia in difesa assieme a Fikayo Tomori e a Strahinja Pavlovic davanti al portiere-capitano Mike Maignan. A centrocampo torna il leader Luka Modric, affiancato da Adrien Rabiot e da Ruben Loftus-Cheek, in vantaggio su Samuele Ricci per sostituire l’infortunato Youssouf Fofana dal primo minuto. Sugli esterni Alexis Saelemaekers e il ritorno a sinistra di Davide Bartesaghi. Davanti, con Santiago Gimenez ancora out, spazio dal primo minuto a Rafael Leao. L'altra maglia dovrebbe essere di Christopher Nkunku, viste condizioni ancora incerte di Pulisic. Assente per infortunio anche Zachary Athekame. (da Milano, Antonello Gioia)