Live TMW Chelsea, Maresca: "Delap? Non ci sono fratture. Atalanta orgoglio italiano"

19:10 – Domani si giocherà Atalanta-Chelsea di Champions League. Enzo Maresca presenta così la gara valida per la sesta giornata della Coppa dei Campioni. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore dei londinesi in diretta dalla New Balance Arena. L’inizio della conferenza stampa sarà verso le 19:30.

19:30 - Comincia la conferenza stampa di Enzo Maresca

Quanto starà fuori Delap e come sta Palmer?

"Fortunatamente non ha fratture, ma era giusto preservarlo considerando le sue condizioni fisiche. Palmer anche lui è in valutazione, può giocare una gara si e una no".

Cosa pensa dell'Atalanta?

"Ho osservato l'Atalanta da quando è arrivato Palladino. Sicuramente domani sarà una sfida molto intensa, poi su Palladino mi ricordo quando arrivai alla Juve che c'era Gian Piero Gasperini che ai tempi allenava le giovanili, l'ho visto sempre anche con la prima squadra".

Fofana e James saranno della partita?

"Assolutamente si, dall'altra parte è necessario comunque trovare delle soluzioni alternative".

Considerando Delap può trovare Sterling?

"Valuteremo. Su Sterling staremo a vedere considerando anche il mercato".

Quanto può influenzare giocare in trasferta?

"Non influenza: in Premier League siamo abituati anche a certi climi anche come quello bergamasco. Ci riadatteremo".

Come considera la crescita dell'Atalanta?

"L'Atalanta è stato un vanto per noi italiani. Posso solo che fare i complimenti sia alla squadra che alla società: Gasperini è stato un maestro. Purtroppo non abbiamo avuto motivi di vanto all'estero, ma la Dea è una di queste. Domani sera affronteremo una squadra tosta".

Come si allena un giocatore come Garnacho e Delap?

"Secondo me Garnacho è un giocatore molto importante che può portare qualità: si sta comportando bene".

Cosa le manca dell'Italia?

"Mi manca il cibo (risata ndr). Ho imparato molto a cucinare, anche se fare i cosiddetti piatti della nonna è difficile".

Quanto è fiero di ritornare in Italia da campione?

"Molto. Ritornare in questo momento da allenatore del Chelsea mi rende orgoglioso".

Quanto è cambiata la Serie A?

"Tante squadre ad oggi cercano di fare qualcosa di simile all'Atalanta di Gasperini. Vedo molte squadre attaccare rispetto a prima: sicuramente è cambiato parecchio".

Che messaggio da ai tifosi?

"Ci sostengono sempre: vogliamo dare il 110% per loro. Chiaramente avere dei tifosi come loro è importante".

19:44 - Termina qui la conferenza di Enzo Maresca