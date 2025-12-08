Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bari-Pescara 1-1, le pagelle: Dorval super, Desplanches eroe di serata

© foto di Ivan Cardia
Oggi alle 19:41Serie B
Matteo Selli

Risultato finale: BARI-PESCARA 1-1

BARI

Cerofolini 5.5 - Nel primo tempo è sollecitato e non può nulla sul gol, nel secondo, anche grazie all'arrembaggio dei suoi, non viene quasi mai coinvolto.

Meroni 5 - Sbaglia tanto e non riesce a fermare il colpo di testa di Di Nardo. Nel finale prende un rosso ingenuo per proteste, da evitare.

Vicari 5.5 - Forse il migliore della difesa, ma comunque non sufficiente. Dal 46' Maggiore 6.5 - Segna un bel gol per l'1-1, in una partita che fino a quel momento non lo stava vedendo protagonista.

Nikolaou 5 - Impreciso e nervosissimo, costringe il suo allenatore a toglierlo per non rischiare il rosso. Dall'80' Pucino sv.

Dickmann 6 - Corre e si spende, uno di quelli da salvare in una serata complessa per i suoi.

Braunoder 5.5 - Tocca tanti palloni, ma ne sbaglia altrettanti. Tanta imprecisione

Verreth 5 - Poco coinvolto, perde tanti duelli nel primo tempo. Nella ripresa Vivarini lo toglie subito. Dal 46' Gytkjær 5.5 - Ha la palla del 2-1 sulla testa, ma fallisce clamorosamente.

Dorval 7.5 - Impressionante lo scarto con i suoi compagni. L'unico con spunti e che salta l'uomo. Imprendibile, fa assist e cross a profusione, fa anche espellere Olzer.

Pagano 5.5 - Nel primo tempo ha forse la più grande occasione per i suoi, ma non riesce ad essere decisivo. Dal 69' Antonucci 5.5 - Prova ad accendersi con la sua classe, ma lo fa solo a sprazzi.

Castrovilli 5.5 - Prova a mettere in mostra la sua classe, ma si accende troppo ad intermittenza.

Moncini 4.5 - Sbaglia due volte dal dischetto, facendosi ipnotizzare per due volte da Desplanches, errori gravi che costano due punti vitali ai suoi. Dal 69' Cerri 5 - Perde tutti i duelli.

Vincenzo Vivarini 5 - Il suo Bari nel primo tempo è scollato e sconclusionato, nel secondo prova l'arrembaggio ma agguanta solo un pareggio che serve a poco per la classifica.

PESCARA

Desplanches 7.5 - Le prende tutte. E come se non bastasse para due rigori nel giro di un minuto, cambiando anche angolo e vincendo la gara di nervi con Moncini.

Letizia 5.5 - Causa il rigore, ma per il resto gioca una gara attenta e di grande esperienza, salvando anche un gol sulla linea nel recupero.

Brosco 6 - Roccioso, bravo nei duelli con le punte fisiche del Bari.

Gravillon 5 - Soffre terribilmente Dorval, negli ultimi minuti gli si francobolla costantemente ma nonostante ciò viene saltato con facilità.

Faraoni 6 - Prestazione di grande esperienza la sua, preziosissimo in ripiegamento. Dall'88' Sgarbi sv.

Olzer 4.5 - Grave ingenuità la sua, che con un fallo durissimo su Dorval lascia i suoi in dieci per un'ora, in una gara fino a quel momento giocata molto bene.

Valzania 5.5 - Prende tanti falli e lotta su tutti i palloni. Dal 79' Caligara sv.

Dagasso 6 - Bravo nella conduzione e nella gestione dei palloni.

Corazza 6.5 - Mette un cross perfetto per il vantaggio di Di Nardo, corre e spinge tantissimo. Dal 65' Meazzi 6 - Cerca di far respirare i suoi in ripartenza e cercando di prendere falli.

Tsadjout 6 - Protegge tantissimi palloni e fa a sportellate con i difensori baresi. Dal 46' Tonin 6.5 - Ingresso super il suo, corre avanti e indietro, lo si trova in difesa e subito dopo in attacco.

Di Nardo 6.5 - Non gioca una partita indimenticabile, ma il suo gol è bellissimo e per poco non consegna i tre punti ai suoi. Dall'88' Capellini sv.

Giorgio Gorgone 6 - Il suo Pescara, finché si è trovato in parità numerica, ha messo alle corde il Bari. Anche sotto di un uomo dimostra grande compattezza e solidità.

