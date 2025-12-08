Monza, Bianco amareggiato dopo il pari: "Servita più cattiveria sull'1-0"

Rallenta la sua corsa il Monza, fermato sul'1-1 tra le mura amiche dal Sudtirol facendosi raggiungere in testa dal Frosinone. Al termine del confronto ha parlato il tecnico Paolo Bianco, il quale ha mostrato la sua insoddisfazione per la prestazione della squadra. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da tuttomonza.it

"Non siamo contenti del pareggio. Sapevano di affrontare una squadra tosta, soprattutto quando gioca fuori casa. A parte i primi 20', che siamo stati poco pronti, abbiamo poi preso le misure e fatto la soprattutto quando gioca fuori casa. A parte i primi 20', che siamo stati poco pronti, abbiamo poi preso le misure e fatto la nostra partita. Conosciamo le insidie di questo campionato. La strada è ancora lunga . Peccato per il palo di testa nel finale. Loro nella ripresa hanno fatto un gol in mischia. Non mi è piaciuto il primo tempo: male le preventive, assenti sulle seconde palle e abbiamo concesso troppo Poi dopo il gol la gara è stata indirizzata: eravamo in gestione. Voglio guardare avanti, ed è giusto archiviare questa partita, imparando dagli errori. Mi auguro che questo pari possa essere un fatto - Mi auguro che questo pari possa essere un fattore motivazionale per la prossima sfida. Chi non ha motivazione non può fare questo sport. Dobbiamo avere la cattiveria di fare più gol: quando non chiudi le partite puoi succedere di tutto. Il fatto di tenere palla serve a trovare le giuste occasioni "per fare male". L'1-0 non era il nostro obiettivo"