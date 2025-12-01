Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

UEFA, risoluzione sulla riforma del calcio: "Rispettiamo la FIFA, ma in Europa il 90% dei trasferimenti"

UEFA, risoluzione sulla riforma del calcio: "Rispettiamo la FIFA, ma in Europa il 90% dei trasferimenti"TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Ivan Cardia
Oggi alle 17:45Serie A
Ivan Cardia

Il calcio europeo si muove per una riforma globale. Mentre la FIFA studia come intervenire dopo la sentenza Diarra, a Bruxelles la UEFA, insieme a EFC (ex ECA, rappresenta i club), European Leagues e FIFPRO Europe ha approvato la “Risoluzione dei partner sociali europei e della UEFA sui principi chiave del sistema dei trasferimenti nel calcio e della sua riforma”, a seguito di un processo formale di dialogo sociale.

Questo processo, si legge nel comunicato stampa diramato da Nyon, è stato condotto dopo la sentenza “Diarra” della Corte di Giustizia dell’UE dell’ottobre 2024, che ha messo in discussione alcune delle principali disposizioni del regolamento sui trasferimenti (RSTP) che richiedevano adeguamenti per garantirne la conformità al diritto dell’UE. Inoltre, la sentenza ha spinto il calcio europeo a rivedere collettivamente come i regolamenti del sistema dei trasferimenti possano essere rafforzati per garantire stabilità a lungo termine, equità, certezza giuridica e un ambiente regolatorio equilibrato in cui possano prosperare sia i club che i calciatori.

Adottata nella riunione plenaria del Comitato di dialogo sociale settoriale dell’UE per il calcio professionistico, tenutasi sotto l’egida della Commissione Europea a Bruxelles il 26 novembre, la risoluzione congiunta stabilisce un quadro condiviso, fondato sul diritto dell’UE e sulla governance collettiva, per guidare le riforme in corso e future a livello FIFA. Si concentra nel trovare un equilibrio tra gli interessi legittimi dei club e la tutela dei diritti individuali dei calciatori e della loro libertà di movimento, nel preservare il ruolo dei campionati e dei club nello sviluppo e nel sostegno del gioco, negli effetti redistributivi del sistema dei trasferimenti, e nel migliorare le procedure di trasferimento rendendole più semplici, efficienti e trasparenti – tutto ciò con l’obiettivo di sostenere l’integrità, la crescita e la competitività a lungo termine del calcio europeo.

Ospitando quasi il 90% del valore globale del mercato dei trasferimenti e i flussi più significativi di movimento dei calciatori e di attività contrattuali, l’Europa ha la responsabilità di guidare , e un ruolo legittimo nel modellare le regole che riguardano i suoi club, i calciatori, le competizioni e l’intero ecosistema. I partner sociali e la UEFA hanno concordato di proseguire le discussioni collettive sul sistema dei trasferimenti all’interno del Comitato di dialogo sociale settoriale dell’UE nel 2026, con particolare attenzione ai temi di compensazioni, premi di formazione e meccanismi di solidarietà, tutela dei calciatori e percorsi di carriera per gli under 18, e al rafforzamento delle strutture nazionali di risoluzione delle controversie.

Oltre al sistema dei trasferimenti, i partner sociali si sono concentrati quest’anno su altri tre filoni di lavoro: DEI (Diversità, Uguaglianza e Inclusione), supporto al dialogo sociale nazionale e salute e sicurezza sul lavoro. Le discussioni sulla salute e sicurezza sul lavoro si sono concentrate sulle esigenze fisiche e mentali del calcio moderno maschile e femminile – dalla gestione del carico complessivo alla tutela del riposo adeguato in off-season e in-season, come parte del calendario delle competizioni internazionali. Il lavoro congiunto su tutti e quattro i filoni, incluso il sistema dei trasferimenti, proseguirà anche il prossimo anno, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni comuni.

Tra i principali focus del documento, la stabilità contrattuale, e quindi la necessità di canzoni sportive proporzionate e la difesa del “periodo protetto” nell’ambito dei contratti. Possibili novità sono le clausole di indennizzo predeterminato, per stabilire a priori l’entità di una giusta riparazione in caso di controversia, preferibile - per le parti - all’utilizzo di algoritmi per stabilire le compensazioni. Spazio anche alla giustizia sportiva, con la proposta di un rafforzamento delle Camere Nazionali di Risoluzione delle Controversie.

Articoli correlati
Europa League e Conference, designati gli arbitri per Roma, Bologna e Fiorentina Europa League e Conference, designati gli arbitri per Roma, Bologna e Fiorentina
La Superlega sempre nei pensieri di Perez: "La organizzeremo e la UEFA ci risarcirà"... La Superlega sempre nei pensieri di Perez: "La organizzeremo e la UEFA ci risarcirà"
Uefa, copiato il nuovo format Champions? Un'azienda chiede un risarcimento da 20... Uefa, copiato il nuovo format Champions? Un'azienda chiede un risarcimento da 20 mln
Altre notizie Serie A
Buffon: "Italia? Ci sono segnali di risveglio. Donnarumma sta facendo cose straordinarie"... Buffon: "Italia? Ci sono segnali di risveglio. Donnarumma sta facendo cose straordinarie"
Juventus, Spalletti: "Yildiz può fare anche il 9. David e Openda possono giocare... Juventus, Spalletti: "Yildiz può fare anche il 9. David e Openda possono giocare insieme"
Inter, Pio Esposito: "Sono onorato del paragone con Vieri. Pressione? Nessun fastidio"... TMWInter, Pio Esposito: "Sono onorato del paragone con Vieri. Pressione? Nessun fastidio"
Genoa, Marcandalli: "Ostigaard e Vasquez mi stanno aiutando tanto. De Rossi subito... TMWGenoa, Marcandalli: "Ostigaard e Vasquez mi stanno aiutando tanto. De Rossi subito importante"
Inler: "Atta può ancora crescere. Giovani su cui puntare? Dico Idrissa Gueye e Lennon... Inler: "Atta può ancora crescere. Giovani su cui puntare? Dico Idrissa Gueye e Lennon Miller"
Bondo giocherà per la Repubblica Democratica del Congo: pre-convocato in Coppa d'Africa... Bondo giocherà per la Repubblica Democratica del Congo: pre-convocato in Coppa d'Africa
Desire Doué è il Golden Boy del 2025: "Segnare in finale di Champions è stato un... Desire Doué è il Golden Boy del 2025: "Segnare in finale di Champions è stato un sogno"
Il Sassuolo perde Berardi per infortunio. I tempi di recupero dell'attaccante e quali... Il Sassuolo perde Berardi per infortunio. I tempi di recupero dell'attaccante e quali gare può saltare
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni L’Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa, vinta un’altra sfida. Napoli, pronto il mercato. Roma ko con tutte le grandi. Chi discute Lautaro non deve tifare Inter
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Bologna-Cremonese, le probabili formazioni: Miranda verso un turno di riposo
3 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance per Dominguez, Vardy guida la Cremonese
4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Alessandro Bruno saluta il Latina
5 L’Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa, vinta un’altra sfida. Napoli, pronto il mercato. Roma ko con tutte le grandi. Chi discute Lautaro non deve tifare Inter
Ora in radio
Scanner 18:05Scanner live!
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
TMW News 19:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 19:35Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, Pio Esposito: "Sono onorato del paragone con Vieri. Pressione? Nessun fastidio"
Immagine top news n.1 Il Sassuolo perde Berardi per infortunio. I tempi di recupero dell'attaccante e quali gare può saltare
Immagine top news n.2 Juventus, Spalletti commenta l'infortunio di Vlahovic: "Mi dispiace, 2-3 mesi passeranno sicuramente..."
Immagine top news n.3 La Juve perde Vlahovic, ora servono le "faccettine di c..." di David e Openda
Immagine top news n.4 Tegola Vlahovic per la Juve, il report medico: "Lesione di alto grado, necessari ulteriori consulti"
Immagine top news n.5 Fiorentina e Verona ferme a zero vittorie: nei top 5 campionati europei c'è solo il Wolves a fargli compagnia
Immagine top news n.6 "Nessuna novità, Leao faceva il 9 già 14 anni fa". Parla il tecnico che lo lanciò in Portogallo
Immagine top news n.7 Lazio ancora infuriata dopo il match contro il Milan: il VAR Di Paolo sarà fermato
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.2 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.3 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.4 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Di Fusco: "Napoli, che determinazione. Non era facile riprendersi così velocemente"
Immagine news Altre Notizie n.2 Di Gennaro: "Juve, ora Openda deve fare qualcosa. Como, che mentalità Fabregas"
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Fiorentina, situazione difficile. Juve, se fai un colpo..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, Spalletti: "Yildiz può fare anche il 9. David e Openda possono giocare insieme"
Immagine news Serie A n.2 Inter, Pio Esposito: "Sono onorato del paragone con Vieri. Pressione? Nessun fastidio"
Immagine news Serie A n.3 Genoa, Marcandalli: "Ostigaard e Vasquez mi stanno aiutando tanto. De Rossi subito importante"
Immagine news Serie A n.4 Inler: "Atta può ancora crescere. Giovani su cui puntare? Dico Idrissa Gueye e Lennon Miller"
Immagine news Serie A n.5 Bondo giocherà per la Repubblica Democratica del Congo: pre-convocato in Coppa d'Africa
Immagine news Serie A n.6 Desire Doué è il Golden Boy del 2025: "Segnare in finale di Champions è stato un sogno"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria subito in campo dopo il ko con lo Spezia: lavoro differenziato per Çuni
Immagine news Serie B n.2 Mantova, sirene iberiche per il terzino Radaelli. Ci pensa il Deportivo La Coruna
Immagine news Serie B n.3 SudTirol, idea greca per il centrocampo: piace Papadopoulos dell'Atalanta U23
Immagine news Serie B n.4 Il Pescara pensa a rinforzare la linea difensiva: contatti avviati per Cauz del Modena
Immagine news Serie B n.5 Grandoni: "Sampdoria piatta, serve un sussulto. Pafundi e Cherubini vanno sfruttati meglio"
Immagine news Serie B n.6 Garritano sbaglia due rigori e il Cosenza perde a Foggia: "Chiedo scusa a tutti"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana ko in casa col Guidonia, Pettinari: "Testa al derby ma non carichiamolo troppo"
Immagine news Serie C n.2 Sambenedettese, ecco l'ex Rimini D'Alesio: l'allenatore ha firmato fino al 2027
Immagine news Serie C n.3 Latina alla caccia dell'erede di Bruno: valutato il profilo di Michele Pazienza
Immagine news Serie C n.4 Sambenedettese, ci siamo per il nuovo tecnico: accordo con l'ex Rimini D'Alesio
Immagine news Serie C n.5 Bartesaghi e l'avventura al Milan Futuro: "Base importante per la mia crescita"
Immagine news Serie C n.6 Trento al secondo ko consecutivo. Tabbiani: "Ho piena fiducia nella mia squadra"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Cremonese, Italiano vede le prime posizioni
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Napoli, il derby del Sole vale molto più di tre punti
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Schatzer nuova Italian Golden Girl: "Messi, Mbappe e Bellingham sono i miei idoli"
Immagine news Calcio femminile n.2 Spagna e Barcellona perdono la loro stella: frattura del perone per Bonmati
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Girelli ammette: "Vorrei un'esperienza all'estero prima di smettere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Soncin: "Sfide con le big sono stimolo per comprendere il livello a cui dobbiamo tendere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Terna italiana per Spagna-Germania: Gasperotti arbitrerà la finale di Women's Nations League
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, Girelli: "Vogliamo fare meglio con gli USA" Poi parla di Mondiale e futuro all'estero
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…