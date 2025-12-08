Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, vince la Giana Erminio: 2-1 alla Triestina. Tutti i risultati e le classifiche dei tre gironi

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 17:03Serie C
Lorenzo Di Benedetto

Si è concluso con il risultato di 2-1 in favore della Giana Erminio, contro la Triestina, l'ultima partita del Girone A di Serie C. Grazie a questo successo i padroni di casa arrivano a quota 23 in classifica mentre gli ospiti restano a -5, a causa dei 23 punti di penalizzazione inflitti dalla giustizia sportiva. Di seguito il resoconto dei tre gironi di C con risultati e classifiche.

SERIE C, 17ª GIORNATA
GIRONE A
Trento-Cittadella 1-0
90'+1 Capone
Pro Vercelli-Renate 1-1
18’ Karlsson (R), 54’ Comi (P)
Arzignano Valchiampo-Inter U23 1-1
29’ Spinacce (I), 47’ Mattioli (A)
Novara-Vicenza 2-2
23’ Morra (V), 33’ Alberti (N), 44’ Stuckler (V), 90’+2’ Lanini (N)
Union Brescia-Lumezzane 0-1
28’ Iori
Pro Patria-Dolomiti Bellunesi 0-2
24' Marconi, 77' Clemenza
Albinoleffe-Ospitaletto 1-1
49' Guarnieri (O), 69' Gusu (A)
Lecco-Alcione Milano 1-0
41' Sipos
Virtus Verona-Pergolettese 1-1
10' Fiorin (VV), 29' Parker (P)
Giana Erminio-Triestina 2-1
8' Vitale (GE), 50' Vertainen (T), 82' Lamesta (rig)

Classifica - Vicenza 43, Lecco 33, Union Brescia 30, Cittadella 28, Alcione Milano 27, Inter U23 27, Pro Vercelli 24, Trento 23, Giana Erminio 23, Renate 21, Dolomiti Bellunesi 21, Lumezzane 20, Novara 20, AlbinoLeffe 18, Arzignano Valchiampo 18, Ospitaletto 16, Pergolettese 15, Virtus Verona 14, Pro Patria 12, Triestina -5

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Livorno-Arezzo 2-1
39’ Dionisi (L), 60’ Noce (L), 90’+14’ rig. Pattarello (A)
Pianese-Gubbio 1-0
61’ Tirelli
Bra-Campobasso 2-0
53' La Marca (B), 67' Sinani (B)
Guidonia Montecelio-Juventus Next Gen 1-1
51’ Tessiore (G), 84’ Amaradio (J)
Perugia-Ternana 1-2
6’ Ferrante (T), 19’ Tozzuolo (P), 63’ Vallocchia (T)
Torres-Pineto 1-1
38’ Mastropietro (P), 51’ Musso (T),
Ravenna-Pontedera 2-1
1' Nabian (P), 90' Luciani (R), 103' Okaka (R)
Ascoli-Forlì 3-0
37' e 45' rig. Gori, 52' D'Uffizi
Carpi-Vis Pesaro 1-1
33' Gerbi (C), 82' Stabile (VP)

Riposa: Sambenedettese
Classifica - Ravenna 41*, Arezzo 38, Ascoli 32, Guidonia Montecelio 25, Carpi 25, Pineto 24, Ternana 24, Vis Pesaro 21, Forlì 21, Pianese 21, Campobasso 19, Juventus Next Gen 19, Gubbio 18, Livorno 18*, Sambenedettese 17, Bra 14, Perugia 12, Pontedera 12, Torres 9

* una gara in più

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Catania-Crotone 2-0
14' Corbari (16), 52' Lunetta
Sabato 6 dicembre
Casarano-Latina 1-1
10’ Chiricò (C), 90’+1’ Gagliano (L)
Siracusa-Foggia 2-2
10’ Contini (S), 18’ e 90’+7’ Garofalo (F), 30’ Ba (S),
Sorrento-Potenza 2-2
38’ Petrungaro (P), 45’+3’ rig. D’Ursi (S), 63’ De Marco (P), 88’ Crecco (S)
Giugliano-Team Altamura 0-1
46' Mogentale (TA)Domenica 7 dicembre
Monopoli-Atalanta U23 1-1
57’ Fall (M), 64’ Comi (A)
Salernitana-Trapani 1-1
9’ Grandolfo (T), 35’ Anastasio (S)
Audace Cerignola-Casertana 1-1
34' D'Orazio (A), 73' aut Gasbarro (C)
Cavese-Benevento 0-1
86' Simonetti
Cosenza-AZ Picerno 1-0
77' Achour

Classifica - Catania 37, Benevento 35, Salernitana 32, Cosenza 32, Casertana 29, Crotone 24, Casarano 25, Potenza 24, Monopoli 24, Audace Cerignola 23, Trapani 22, Atalanta U23 22, Team Altamura 19, Cavese 17, Sorrento 17, Giugliano 15, Latina 14, Foggia 15, Siracusa 14, Picerno 13.

* una gara un più

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva

