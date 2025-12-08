Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Chelsea, Garnacho: "Sto crescendo qui. Maresca? Ci sta aiutando molto"

Filippo Davide Di Santo
fonte (Inviato dalla New Balance Arena)

19:10 – Domani si giocherà Atalanta-Chelsea di Champions League. Alejandro Garnacho presenta così la gara valida per la sesta giornata della Coppa dei Campioni. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa del giocatore dei londinesi in diretta dalla New Balance Arena. L’inizio della conferenza stampa sarà verso le 19:30.

19:52 - Comincia la conferenza stampa di Garnacho

Come mai lei ha scelto il Chelsea?
"Io volevo rimanere in Premier League: penso che sia il campionato più bello del mondo. Sono veramente felice di essere qua".

Quanto è stato determinante Fernandez?
"Ho parlato con lui durante l'estate e mi ha aiutato molto. Voglio rendere grande il Chelsea e lavorare molto".

Cosa le ha fatto scattare la tua cessione dallo United?
"Nella vita bisogna anche cambiare per dimostrare che tipo di calciatore sei. Ho pensato che era la scelta giusta".

Come si trova con Maresca?
"Stiamo facendo bene e credo che con il tempo miglioreremo molto nelle prossime gare".

Ha qualche rimpianto per come sono andate le cose con il Manchester United?
"No".

Quanto sta migliorando Maresca il Chelsea?
"E' importante per noi difendere così come attaccare. Se continuo a difendere bene posso crescere ancora: quando perdo la palla devo essere sempre pronto a recuperarla. Maresca ci aiuta molto: abbiamo cominciato la stagione qualche mese fa e stiamo andando bene".

Quali sono i suoi obiettivi?
"Migliorare ogni giorno per fare ovviamente grande il Chelsea".

Che gara si aspetta contro l'Atalanta?
"Ogni partita è importante, soprattutto fuoricasa in Champions League. Per noi è una grande opportunità per vincere".

Lei era vicino al Napoli e vorrebbe giocare in Italia?
"No, mi piacerebbe rimanere in Inghilterra visto che per me è il campionato migliore al mondo".

Che Chelsea vedremo domani?
"La costanza nelle prestazioni è importante: la gente si aspetta sempre di vincere. Penso che tutti sappiano che il Chelsea può competere in tutte le competizioni".

Obiettivo Mondiale?
"Ora penso al Chelsea. Poi staremo a vedere".

Lei che ne pensa dell'Atalanta?
"Ci aspettiamo di affrontare una squadra forte. Non sarà facile ma daremo tutto".

20:00 - Termina la conferenza stampa di Garnacho

